بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اليوم الإثنين، في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وحدة تأهيل أمراض القلب، التي تعد الأولى على مستوى المملكة.



وتحتوي وحدة تأهيل أمراض القلب على نظام تأهيلي متكامل، يتكون من أجهزة متطورة ذات جودة عالية مرتبطة عبر نظام شبك مركزي لاسلكي، تستهدف مرضى القلب ما قبل وبعد العمل الجراحي والمرضى الذين يتعرضون إلى أمراض قلبية وذبحات صدرية.



واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إلى إيجاز قدمه رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، عن الواجبات التي تقوم بها الوحدة، والخدمات التي تقدمها كوادر الوحدة لرعاية المرضى، ما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى وتسهيل عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.



وبين رئيس وحدة تأهيل أمراض القلب، أن هذه الأجهزة تساعد في تشخيص المرض وتحديد شدته، وتحديد عتبة ألم الذبحة الصدرية والنشاطات الآمنة وغير الآمنة للمريض في كل مرحلة من مراحل تأهيل المرضى.