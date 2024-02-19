حزب الله يستـهدف موقعا إسرائيليا

حزب الله يستـهدف موقعا إسرائيليا
التاريخ
2/19/2024 3:17:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابة مباشرة.
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