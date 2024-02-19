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تحذير من كارثة جديدة في غزة بعد 3 ايام

2/19/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة تحلية المياه بمستشفى الأمل في خان يونس تعطلت إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وبينت الجمعية أن كمية مياه الشرب المتوفرة في مستشفى الأمل لا تكفي سوى 3 أيام فقط.

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