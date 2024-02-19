تحذير من كارثة جديدة في غزة بعد 3 ايام
التاريخ
2/19/2024 3:17:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة تحلية المياه بمستشفى الأمل في خان يونس تعطلت إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبينت الجمعية أن كمية مياه الشرب المتوفرة في مستشفى الأمل لا تكفي سوى 3 أيام فقط.
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