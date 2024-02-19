النرويج: لم نشهد تغيرا بخطط إسرائيل بشأن رفح

النرويج: لم نشهد تغيرا بخطط إسرائيل بشأن رفح
التاريخ
2/19/2024 3:17:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث اننا لم نشهد حتى الآن تغيرا في خطط إسرائيل بشأن عملية عسكرية في رفح.
وتابع : مقتنع تماما أن حل الدولتين هو الحل، وذلك يتطلب مزيدا من الضغوط على إسرائيل.
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