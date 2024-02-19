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النرويج: لم نشهد تغيرا بخطط إسرائيل بشأن رفح

2/19/2024 3:17:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث اننا لم نشهد حتى الآن تغيرا في خطط إسرائيل بشأن عملية عسكرية في رفح.
وتابع : مقتنع تماما أن حل الدولتين هو الحل، وذلك يتطلب مزيدا من الضغوط على إسرائيل.

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