واشنطن: صاروخان استهدفا أمس ناقلة بريطانية

واشنطن: صاروخان استهدفا أمس ناقلة بريطانية
التاريخ
2/19/2024 3:17:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية إن صاروخين باليستيين أطلقا أمس من مناطق الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع مملوكة لبريطانيا.
وأضافت أن أحد الصاروخين أصاب السفينة التي ترفع علم بيليز، وتسبب في أضرار.
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