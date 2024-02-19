القبض على متهمين بقتل مسؤول يمني في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ضبط المتهمين بقتل مسؤول يمني الجنسية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 فبراير الجاري لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص «يمني الجنسية») بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته، وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة».

ووفقاً للبيان، تمكنت السلطات من ضبط أربعة أشخاص، رجلين (29 و19 عاماً) من محافظة الجيزة وسيدتين (22 و17 عاما) من محافظة القاهرة، أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات.

وأكد البيان أنه «بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول إلى مسكنه، وتهديده بسلاح أبيض».

وأضاف أن المجني عليه «قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى إلى وفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)، إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار».

ولفت إلى أنه تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحد المتهمين، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت السفارة اليمنية في مصر قد أفادت بمقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي بالقاهرة.