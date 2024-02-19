القبض على متهمين بقتل مسؤول يمني في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ضبط المتهمين بقتل مسؤول يمني الجنسية بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 فبراير الجاري لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص «يمني الجنسية») بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته، وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة».
ووفقاً للبيان، تمكنت السلطات من ضبط أربعة أشخاص، رجلين (29 و19 عاماً) من محافظة الجيزة وسيدتين (22 و17 عاما) من محافظة القاهرة، أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات.
وأكد البيان أنه «بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول إلى مسكنه، وتهديده بسلاح أبيض».
وأضاف أن المجني عليه «قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى إلى وفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)، إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار».
ولفت إلى أنه تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحد المتهمين، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت السفارة اليمنية في مصر قد أفادت بمقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي بالقاهرة.
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