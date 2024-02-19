«Dune2».. ملحمة خيالية مثيرة في «كثبان» صحراء الإمارات

استضافت العاصمة

أبوظبي العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه بأبوظبي، بحضور كلٍّ من المخرج دينيس فيلنوف، والنجمين جوش برولين، وديف باتيستا.



وعبر محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة عن فخره واعتزازه بتحول العاصمة أبوظبي إلى قبلة للإنتاجات السينمائية و التلفزيونية وعلى رأسها فيلم «Dune» بجزئية الأول والثاني.

وكشف

محمد ضبيع في تصريحات خاصة لـ«البيان» عن كواليس العمل السينمائي الضخم، مؤكدا أن

طاقم العمل بقيادة المخرج العالمي دينيس فيلنوف عندما جاءوا للمرة الأولى إلى صحراء ليوا أثناء تصوير الجزء الأول الذي استمر لمدة 5 أيام، ذهلوا بالمناظر الطبيعية والكثبان الرملية لصحراء ليوا، بالإضافة إلى تعاون كافة الجهات لإنجاح عملية تصوير الفيلم، و لهذا قرروا دون تردد العودة مرة أخرى لتصوير الجزء الثاني الذي استمر قرابة الشهر، مؤكداً أن «هذا إن دل على شيء فإنه يدل على نجاحنا في استقطاب أبرز شركات الإنتاج العالمية».



وأضاف: «النجاح لا يقتصر على استقطاب الشركات العالمية، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية إذ أظهرنا للعالم وجهنا الحضاري والطبيعة التي تتمتع بها الدولة والعاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى توافر كل المقومات وتضافر جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الفن السابع، التي تصب بنهاية المطاف في خدمة هذا المجال العالمي».



عوامل عدة

وبدوره أكد سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام أن نجاحهم في استقطاب أبرز الشركات العالمية في صناعة السينما، يكمن في استحداثهم لعدد من الطرق المبتكرة التي ساهمت في هذا النجاح، مضيفاً: «أبرز الطرق المبتكرة المساهمة في النجاح، كان برنامج الحوافز الذي يتمثل في استرداد نقدي بنسبة 30%

للمشاريع التي تصور في العاصمة، والخدمات التي نقوم بتوفيرها، بالإضافة إلى تواجدنا في كافة المهرجانات العالمية التي نعمل من خلالها إلى الترويج لما نقدمه من خدمات».



وأضاف في تصريحات لـ«البيان»: بمجرد رغبة المخرجين في القيام بالعمل السينمائي، نقوم في اللجنة بالإطلاع على النص السينمائي ومعرفة طبيعة المواقع، التي لا تكون دائما محورها أبوظبي، بل أيضا نقوم بإعداد المواقع وتهيئتها لتأخذ شكل أحد المدن العالمية».

وقال سمير الجابري إن المخرج العالمي دينيس فيلنوف بمجرد أن شاهد صحراء ليوا، قرر بدون تردد تصوير العمل السينمائي الضخم، نظرا لجمالها و سحرها، و هذا الأمر لم يقتصر فقط على المخرج دينيس فيلنوف، بل أيضا هناك عدد من المخرجيين العالميين عبروا عن انبهارهم عند مشاهدتهم روعة صحراء ليوا».

دور أساسي



فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من إنتاج شركتي «وارنر براذرز» و«ليجنداري بيكتشرز»، ومقتبَس من رواية تحمل الاسم نفسه للروائي الأمريكي الشهير «فرانك هربرت»، الذي كتب روايته عام 1965، وباتت من كلاسيكيات روايات الخيال العلمي، ويؤدّي أدوار البطولة في الجزء الثاني من الفيلم كوكبة من ألمع الممثّلين؛ هم تيموثي شالامي، وزيندايا، وريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وأوستن باتلر، وفلورنس بوغ، وديف باتيستا، وكريستوفر ولكن، وليا سيدوكس، وسهيلة يعقوب، مع ستيلان سكار سغارد، وشارلوت رامبلينغ، وخافيير باردم.



وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "كثيب" في المستقبل البعيد، وتؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا في أبوظبي دوراً أساسياً في الفيلم، لتكون المُحاكاة الطبيعية لكوكب «أراكيس» الشهير في أحداث الفيلم.

وسهَّلت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة «إبيك فيلمز» الإنتاج من خلال مجموعة من الدعم اللوجستي تضمَّنت توفير المركبات، وبناء الخيام، وغرف الأزياء، والمجموعات، والمقاصف، وأماكن تخزين معدات الإنتاج. واستفاد فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من الدعم الذي قدَّمته لجنة أبوظبي للأفلام، في حين وفَّرت شركة «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج من دولة الإمارات العربية المتحدة.