نجوم وأبطال الفيلم الأمريكي «Dune 2» لـ«البيان»: صحراء «ليوا» تجربة مٌذهلة

أكد المخرج العالمي دينيس فيلنوف في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، بأنه يعكف حاليا على كتابة و إعداد الجزء الثالث من «3 Dune» الذي سيتكمل من خلالها رحلة بول أتريدس الذي يجسده النجم السينمائي الشاب تيموثي شالامي

في

صراعه مع

الخير و الشر

مع الكثير من المفاجأت المثيرة.



وعن سر إختياره لصحراء ليوا ، قال دينيس فيلنوف إن صحراء ليوا كانت ملهمة أكثر من باقي صحاري العالم، ليس فقط لأنها تتمتع بالجمال بل أيضا بالقوة التي تشعر من خلالها بالكثير من المشاعر الداخلية، وكذلك تشابها للتصورات التي وضعتها لمشاهد الكثبان الرملية التي قمنا بها خلال تصوير الجزء الأول و الثاني.



تجربة مذهلة

قال النجم السينمائي

جوش برولين في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه إن تجربة التصوير في صحراء ليوا كانت مذهلة بالنسبة له.

وأضاف أنه خلال الليل كان يقوم بالتجول في المساء في ربوع الصحراء والتأمل في النجوم، لذا أعتبرها تجربة مميزة جدا.

كما عبر جوش برولين عن سعادته الكبيرة بالتواجد في العاصمة أبوظبي ولقاء المعجين ومحبي الفيلم، قال: «الحفاوة في الاستقبال، هذا إن دل على شيء فأنه يدل على الشعبية الكبيرة و الأرضية الثقافية والفنية التي خلقها العمل السينمائي».



شخصية شريرة



أكد النجم السينمائي ديف باتيستا في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، بأنه سعيد جدا بالتواجد في الإمارات، وبالتحديد العاصمة أبوظبي

للمرة الأولى.

وقال باتيستا: «لم أصور أي مشهد للفيلم في العاصمة، مشاهدي كانت في الخارج، إلا أن افتتاح العرض الأول للفيلم أتاحت لي فرصة زيارة أولى إلى الإمارات، والحقيقة كانت زيارة مميزة جداً بالنسبة لي».



وعن التغييرات التي طرأت في شخصية ( جلوسو رابان

) التي يجسدها في الفيلم ، قال ديف باتيستا: «المشاهدون سيرون شخصية أكثر شرا من التي شاهدوها في الجزء الأول، وسندع الحكم لمحبي الفيلم عقب العرض».



علاقة قديمة



أما روبي ماكاري المنتج في شركة «إبيك فيلمز»، فأكد

لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، أن العلاقة مع المخرج العالمي دينيس فيلنوف

وشركة «ليجنداري بيكتشرز» بدأت مع انتاج الجزء الأول من الفيلم الذي عرض في العام 2021 ، إذ كانوا في جولة عالمية لاستطلاع المواقع المناسبة لتصوير وإنتاج الفيلم و بينها العاصمة أبوظبي.



وأضاف : «قمنا بإصطحابهم إلى

صحراء ليوا، و أتذكر بالتحديد المخرج دينيس فيلنوف عندما ترجل من السيارة، وشاهد المنظر الصحراوي الطبيعي الخلاب، ومن حينها وقع في حب ليوا».

وقال روبي ماكاري أن البعض قد يعتبر ليوا مجرد صحراء مليئة بالرمال، و لكن في حقيقة هي منطقة صحراوية مترامية الأطراف، لذلك تم

التصوير في أكثر من 20 موقعاً

خلال شتاء 2022، واستعان صنّاع الفيلم بفريق من 300 من الكوادر في دولة الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي خلال التصوير الذي استمر 27 يومًا، كما تم بناء قرية كاملة خصصت لهذا العمل الضخم.



وأضاف بأن إعجاب المنتجين والمخرجين بصحراء ليوا يعود إلى جمالها الطبيعي، وكذلك إلى كونها

جزء من صحراء الربع الخالي، لذا من الطبيعي أن يقع في حبها الجميع سواء السياح أو المهتمين بعالم الفن السابع، مؤكدا في ختام حديثه بأن الفترة القادمة سوف تشهد عدد من الإنتاجات الضخمة و القوية

ذات الطابع العالمي.



وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "كثيب" في المستقبل البعيد، وتؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا في أبوظبي دوراً أساسياً في الفيلم، لتكون المُحاكاة الطبيعية لكوكب «أراكيس» الشهير في أحداث الفيلم.

وسهَّلت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة «إبيك فيلمز» الإنتاج من خلال مجموعة من الدعم اللوجستي تضمَّنت توفير المركبات، وبناء الخيام، وغرف الأزياء، والمجموعات، والمقاصف، وأماكن تخزين معدات الإنتاج. واستفاد فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من الدعم الذي قدَّمته لجنة أبوظبي للأفلام، في حين وفَّرت شركة «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج من دولة الإمارات العربية المتحدة.















