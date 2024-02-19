«الصحفيين» تستعرض تجربة الجوكر في ندوة «التوثيق الرياضي في الإمارات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشهد مقر جمعية الصحفيين في أبوظبي ندوة «التوثيق الرياضي في الإمارات»، التي ينظمها مجلس إدارة الجمعية بعد صلاة المغرب مساء الغد في إطار خططه وبرامجه المتنوعة ومن بينها تسليط الضوء على مختلف المجالات الإعلامية في مختلف القطاعات.
وتلقى الزميل محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بالدولة نائب رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، دعوة الجمعية لاستعراض تجربته الثرية في هذا المجال متحدثاً خلال الندوة، ويعتبر الزميل محمد الجوكر صاحب باع طويل في مجال التوثيق الرياضي ، من خلال تجربته الطويلة مع الإعلام الرياضي والتي بدأت بعد تخرجه من جامعة الإمارات عام 1985، حيث طرق أبواب الإعلام الرياضي كصحفي ومعلق ومذيع متصدياً لمهامه بنجاح ليتقلد العديد من المناصب القيادية.
وتوج الجوكر مسيرته بالعديد من الجوائز والأوسمة من بينها جائزة الصحافة العربية، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، والوسام الأولمبي، وجائزة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وجائزة العويس الثقافية، وجائزة الاتحاد العربي للثقافة العربية للوفاء.
كما رافق الجوكر مسيرة الرياضة الإماراتية مواكباً كل الأحداث والبطولات خارج وداخل الدولة، ومعايشاً لأجمل الانتصارات والإنجازات، وأصدر ما يصل إلى 20 كتاباً توثيقياً خلال مسيرة امتدت 44 عاماً وسجل ما يزيد عن 300 ساعة تلفزيونية كتوثيق لرياضة الإمارات عبر القنوات الرياضية من خلال البرامج التوثيقية المتنوعة «كانت أيام» و«أيام زمان» و«في ذاكرة الخمسين».
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