«الصحفيين» تستعرض تجربة الجوكر في ندوة «التوثيق الرياضي في الإمارات»

يشهد مقر جمعية الصحفيين في أبوظبي ندوة «التوثيق الرياضي في الإمارات»، التي ينظمها مجلس إدارة الجمعية بعد صلاة المغرب مساء الغد في إطار خططه وبرامجه المتنوعة ومن بينها تسليط الضوء على مختلف المجالات الإعلامية في مختلف القطاعات.

وتلقى الزميل محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بالدولة نائب رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي عضو اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، دعوة الجمعية لاستعراض تجربته الثرية في هذا المجال متحدثاً خلال الندوة، ويعتبر الزميل محمد الجوكر صاحب باع طويل في مجال التوثيق الرياضي ، من خلال تجربته الطويلة مع الإعلام الرياضي والتي بدأت بعد تخرجه من جامعة الإمارات عام 1985، حيث طرق أبواب الإعلام الرياضي كصحفي ومعلق ومذيع متصدياً لمهامه بنجاح ليتقلد العديد من المناصب القيادية.

وتوج الجوكر مسيرته بالعديد من الجوائز والأوسمة من بينها جائزة الصحافة العربية، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، والوسام الأولمبي، وجائزة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وجائزة العويس الثقافية، وجائزة الاتحاد العربي للثقافة العربية للوفاء.

كما رافق الجوكر مسيرة الرياضة الإماراتية مواكباً كل الأحداث والبطولات خارج وداخل الدولة، ومعايشاً لأجمل الانتصارات والإنجازات، وأصدر ما يصل إلى 20 كتاباً توثيقياً خلال مسيرة امتدت 44 عاماً وسجل ما يزيد عن 300 ساعة تلفزيونية كتوثيق لرياضة الإمارات عبر القنوات الرياضية من خلال البرامج التوثيقية المتنوعة «كانت أيام» و«أيام زمان» و«في ذاكرة الخمسين».

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