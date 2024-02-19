تحدي السيدات يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق غداً فعاليات النسخة 17 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وسيشتمل على 4 سباقات يدشنها تحدي السيدات لمسافة 101 كلم وسينطلق في السابعة صباح غد برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما ستختتم فعاليات المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، السبت المقبل، برعاية طيران الإمارات وبمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.
وتتطلع اسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات الذي حققته في النسخة الماضية عن طريق الفارسة ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة» بينما حلت في المركز الثاني ميلينا منديز على صهوة «بيوتي» لاسطبلات M7، والفارسة بثينة شعبان على صهوة «ميلاندي كوبر» لاسطبلات F3 بالمركز الثالث.
مؤتمر
وتم الكشف عن تفصيلات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بقاعة «تيرف سويت» بمضمار ميدان، وبحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات.
وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن المهرجان من أكبر فعاليات القدرة والتحمل، وخاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في سنة 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه على الدعم الكبير والمتواصل فضلاً عن الرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.
وأضاف: إن مجتمع الفروسية والمهتمين بسباقات القدرة ينتظرون الحدث بشغف كبير وسعادة لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة نخبة الفرسان والخيول، مشيراً إلى أن النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة هذه النسخة من المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم لضمان نجاح الحدث وخروجه في أبهى صورة، وقال إن فعاليات المهرجان الأربع تعد فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير من مجتمع القدرة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير للرياضة والذي جعلها لا تحيد عن المركز الأول.
وتوجه العظب بالشكر إلى طيران الإمارات راعي السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم في الختام، مشيداً بالتزام الناقل الوطني دعمه للفروسية وسباقات القدرة.
تمكين
وأضاف: يعد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، فعالية مهمة تضم مجموعة متميزة من السباقات التي تلبي جميع الاحتياجات وينتظرها الجميع بشغف ومن بينها سباق السيدات الذي يعد أحد السباقات المهمة في المهرجان ويجسد الدور الكبير الذي تؤديه المرأة في المجتمع وفي مختلف المجالات وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية إلى تمكين المرأة وإعطائها الفرصة الكافية في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي ولا سيما في الفروسية، مثمناً رعاية مجموعة (عزيزي للتطوير العقاري) للسباق أكثر من 5 أعوام ضمن شراكتها الاستراتيجية مع نادي دبي للفروسية، ومعربا عن أمله أن يخرج السباق بصورة رائعة.
سعادة
وأعرب الدكتور غانم الهاجري عن سعادتهم في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالوجود في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في الدولة ومن أهم ركائز سباقات القدرة ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما أيضاً على مستوى العالم ويحرص الكثير من الفرسان العالميين على الوجود في هذه البطولة لأهميتها والجودة العالية التي تتميز بها.
وثمن الهاجري جهود نادي دبي للفروسية في توفير الدعم المتواصل وكل السبل التي تتيح الفرصة وتمكن كل الفرسان من المنافسة في هذه الكأس الغالية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للجميع كما توجه بالشكر أيضاً لطيران الإمارات على دعمها الكبير مناشط الفروسية بدولة الإمارات.
نجاحات
وأبدى عادل الغيث سعادته الكبيرة برعاية طيران الإمارات لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤكداً أنه على ثقة بأن سباق هذا العام سيواصل تحقيق النجاح.
وأضاف: إن طيران الإمارات ارتبطت منذ البدايات بشكل وثيق بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية خاصة في أنحاء العالم، فسباقات الخيل تعدّ رياضة آبائنا وأجدادنا، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، وهم ملتزمون دعم السباقات داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن طيران الإمارات شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل في أنحاء العالم، وتؤكد رعايتهم هذا السباق الالتزام من قبلهم نحو هذه الرياضة الرائعة، ولا سيما أن رعايتهم تشمل فعاليات أخرى مهمة في سباقات الخيل وأبرزها كأس دبي العالمي، وكذلك رعاية اسطبلات جودلفين التي تخرّج فيها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات في مضامير السباق العالمية.
واختتم الغيث قائلاً: إن سباقات القدرة شاهد حقيقي على مدى قدرة وتحمل الخيل، وعلى مهارة الفرسان في الوقت ذاته، متمنياً للجميع الاستمتاع بالسباقات، وللمهرجان وللقائمين عليه كل التوفيق والنجاح.
فعاليات مهمة
ويعد المهرجان من أبرز فعاليات القدرة في أجندة الموسم بما يتضمنه من سباقات تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم ويشارك فيه فرسان من مختلف الدول من المقيمين بالدولة، ويتألف المهرجان من أربعة سباقات، تبدأ بالسباق الافتتاحي كأس السيدات الذي سينطلق غداً، ويعقبه بعد غد كأس الاسطبلات الخاصة، وكلاهما لمسافة 101 كلم.
وستجمع الفعالية الثالثة نخبة الأفراس في كأس جميلتي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم الخميس المقبل بينما ستتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى السباق الرئيس وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم وبرعاية طيران الإمارات والذي سيكون محط أنظار العالم باحتسابه من أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.
ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة من سباق الكأس الذي يوصف بأنه بطولة عالم مصغرة، مشاركة كبيرة لأبرز الفرسان إذ يعد السباق من أهم الأهداف لمختلف الاسطبلات التي تبدأ تجهيز خيولها المشاركة منذ وقت مبكر.
ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل محلياً وعالمياً كما يعد من أبرز الفرسان في هذه الرياضة وهو فائز ببطولة العالم وغيرها من البطولات الرفيعة.
وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف وتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ونجح المهرجان بسباقاته الأربعة في تحقيق نقلة كبيرة لهذه الرياضة بدعم مسيرتها محلياً وعالمياً، فتتحول مدينة دبي الدولية بسيح السلم إلى تجمع يضم أفضل الخيول والفرسان.
دعم
ويبرز سباق السيدات الدعم الكبير الذي توليه الدولة للمرأة في جميع المجالات ولا سيما تمكينها في الرياضة بصورة عامة وسباقات الفروسية بصورة خاصة، وشهدت سباقات السيدات في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً من ناحية المستويات ما أهل العديد من الفارسات ليصبحن فارسات أساسيات في كثير من الاسطبلات.
فرهاد عزيزي: رعاية للعام السابع
أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته برعاية السباق المخصّص للسيّدات ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للعام السابع على التوالي. وقال: مع مشاركة أبرز الفارسات الموهوبات والمحترفات؛ فإنّ السباق يواصل تحقيق إنجازات متميّزة، ويحافظ على ريادته في طليعة سباقات التحمل العالمية لمسافة 101 كيلومتر.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107871804