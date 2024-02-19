تحدي السيدات يدشن مهرجان محمد بن راشد للقدرة غداً

تنطلق غداً فعاليات النسخة 17 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وسيشتمل على 4 سباقات يدشنها تحدي السيدات لمسافة 101 كلم وسينطلق في السابعة صباح غد برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما ستختتم فعاليات المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، السبت المقبل، برعاية طيران الإمارات وبمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع اسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات الذي حققته في النسخة الماضية عن طريق الفارسة ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة» بينما حلت في المركز الثاني ميلينا منديز على صهوة «بيوتي» لاسطبلات M7، والفارسة بثينة شعبان على صهوة «ميلاندي كوبر» لاسطبلات F3 بالمركز الثالث.

مؤتمر

وتم الكشف عن تفصيلات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بقاعة «تيرف سويت» بمضمار ميدان، وبحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن المهرجان من أكبر فعاليات القدرة والتحمل، وخاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم للقدرة في سنة 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه على الدعم الكبير والمتواصل فضلاً عن الرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وأضاف: إن مجتمع الفروسية والمهتمين بسباقات القدرة ينتظرون الحدث بشغف كبير وسعادة لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة نخبة الفرسان والخيول، مشيراً إلى أن النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة هذه النسخة من المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم لضمان نجاح الحدث وخروجه في أبهى صورة، وقال إن فعاليات المهرجان الأربع تعد فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير من مجتمع القدرة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير للرياضة والذي جعلها لا تحيد عن المركز الأول.

وتوجه العظب بالشكر إلى طيران الإمارات راعي السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم في الختام، مشيداً بالتزام الناقل الوطني دعمه للفروسية وسباقات القدرة.

تمكين

وأضاف: يعد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، فعالية مهمة تضم مجموعة متميزة من السباقات التي تلبي جميع الاحتياجات وينتظرها الجميع بشغف ومن بينها سباق السيدات الذي يعد أحد السباقات المهمة في المهرجان ويجسد الدور الكبير الذي تؤديه المرأة في المجتمع وفي مختلف المجالات وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية إلى تمكين المرأة وإعطائها الفرصة الكافية في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي ولا سيما في الفروسية، مثمناً رعاية مجموعة (عزيزي للتطوير العقاري) للسباق أكثر من 5 أعوام ضمن شراكتها الاستراتيجية مع نادي دبي للفروسية، ومعربا عن أمله أن يخرج السباق بصورة رائعة.

سعادة

وأعرب الدكتور غانم الهاجري عن سعادتهم في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالوجود في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في الدولة ومن أهم ركائز سباقات القدرة ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما أيضاً على مستوى العالم ويحرص الكثير من الفرسان العالميين على الوجود في هذه البطولة لأهميتها والجودة العالية التي تتميز بها.

وثمن الهاجري جهود نادي دبي للفروسية في توفير الدعم المتواصل وكل السبل التي تتيح الفرصة وتمكن كل الفرسان من المنافسة في هذه الكأس الغالية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للجميع كما توجه بالشكر أيضاً لطيران الإمارات على دعمها الكبير مناشط الفروسية بدولة الإمارات.

نجاحات

وأبدى عادل الغيث سعادته الكبيرة برعاية طيران الإمارات لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤكداً أنه على ثقة بأن سباق هذا العام سيواصل تحقيق النجاح.

وأضاف: إن طيران الإمارات ارتبطت منذ البدايات بشكل وثيق بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية خاصة في أنحاء العالم، فسباقات الخيل تعدّ رياضة آبائنا وأجدادنا، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، وهم ملتزمون دعم السباقات داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن طيران الإمارات شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل في أنحاء العالم، وتؤكد رعايتهم هذا السباق الالتزام من قبلهم نحو هذه الرياضة الرائعة، ولا سيما أن رعايتهم تشمل فعاليات أخرى مهمة في سباقات الخيل وأبرزها كأس دبي العالمي، وكذلك رعاية اسطبلات جودلفين التي تخرّج فيها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات في مضامير السباق العالمية.

واختتم الغيث قائلاً: إن سباقات القدرة شاهد حقيقي على مدى قدرة وتحمل الخيل، وعلى مهارة الفرسان في الوقت ذاته، متمنياً للجميع الاستمتاع بالسباقات، وللمهرجان وللقائمين عليه كل التوفيق والنجاح.

فعاليات مهمة

ويعد المهرجان من أبرز فعاليات القدرة في أجندة الموسم بما يتضمنه من سباقات تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم ويشارك فيه فرسان من مختلف الدول من المقيمين بالدولة، ويتألف المهرجان من أربعة سباقات، تبدأ بالسباق الافتتاحي كأس السيدات الذي سينطلق غداً، ويعقبه بعد غد كأس الاسطبلات الخاصة، وكلاهما لمسافة 101 كلم.

وستجمع الفعالية الثالثة نخبة الأفراس في كأس جميلتي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم الخميس المقبل بينما ستتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى السباق الرئيس وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم وبرعاية طيران الإمارات والذي سيكون محط أنظار العالم باحتسابه من أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة من سباق الكأس الذي يوصف بأنه بطولة عالم مصغرة، مشاركة كبيرة لأبرز الفرسان إذ يعد السباق من أهم الأهداف لمختلف الاسطبلات التي تبدأ تجهيز خيولها المشاركة منذ وقت مبكر.

ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل محلياً وعالمياً كما يعد من أبرز الفرسان في هذه الرياضة وهو فائز ببطولة العالم وغيرها من البطولات الرفيعة.

وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف وتنظيم نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ونجح المهرجان بسباقاته الأربعة في تحقيق نقلة كبيرة لهذه الرياضة بدعم مسيرتها محلياً وعالمياً، فتتحول مدينة دبي الدولية بسيح السلم إلى تجمع يضم أفضل الخيول والفرسان.

دعم

ويبرز سباق السيدات الدعم الكبير الذي توليه الدولة للمرأة في جميع المجالات ولا سيما تمكينها في الرياضة بصورة عامة وسباقات الفروسية بصورة خاصة، وشهدت سباقات السيدات في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً من ناحية المستويات ما أهل العديد من الفارسات ليصبحن فارسات أساسيات في كثير من الاسطبلات.

فرهاد عزيزي: رعاية للعام السابع

أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته برعاية السباق المخصّص للسيّدات ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للعام السابع على التوالي. وقال: مع مشاركة أبرز الفارسات الموهوبات والمحترفات؛ فإنّ السباق يواصل تحقيق إنجازات متميّزة، ويحافظ على ريادته في طليعة سباقات التحمل العالمية لمسافة 101 كيلومتر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز