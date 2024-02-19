الأبيض يضرب موعداً مع ايران في ربع نهائي مونديال الشاطئية

ضرب منتخبنا الوطني موعدا مع منتخب ايران في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن احتل المركز الثاني للمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط عقب الفوز

بركلات الترجيح 3-1 على نظيره الإيطالي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات وحسمها التعادل السلبي في وقتيها الاصلي والاضافي، ليحصد منتخب "الإزوري"الصدارة ب6 نقاط ومتفوقا على "الأبيض" بفارق الأهداف.

في المقابل، تربع منتخب ايران على صدارة المجموعة الثانية ب7 نقاط، بعدما تغلب على

منتخب تاهيتي 5-3 في الجولة الثالثة،

وبذلك سيواجه المنتخب التاهيتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية نظيره الإيطالي

في ربع النهائي.

من جهة أخرى ودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم بفوز شرفي على نظيره الأمريكي 5-4 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4، ليرفع رصيده إلى نقطتين ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى،

وسجل أهداف المنتخب مصر حسام باولو "هاتريك" ، وهدفا لكل من، الحسيني طه وأحمد الشحات، فيما جاءت أهداف المنتخب الأمريكي عن طريق كانالي "هدفان" ، وكوليير ونافاس، ليودع البطولة في المركز الأخير وبلا أي رصيد من النقاط.

وتمكنت الأرجنتين من الفوز على إسبانيا 5-4 ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة، لتنهي مشاركتها في المركز الثالث للمجموعة بـ3 نقاط.

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