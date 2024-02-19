الأبيض يضرب موعداً مع ايران في ربع نهائي مونديال الشاطئية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب منتخبنا الوطني موعدا مع منتخب ايران في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن احتل المركز الثاني للمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط عقب الفوز
بركلات الترجيح 3-1 على نظيره الإيطالي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات وحسمها التعادل السلبي في وقتيها الاصلي والاضافي، ليحصد منتخب "الإزوري"الصدارة ب6 نقاط ومتفوقا على "الأبيض" بفارق الأهداف.
في المقابل، تربع منتخب ايران على صدارة المجموعة الثانية ب7 نقاط، بعدما تغلب على
منتخب تاهيتي 5-3 في الجولة الثالثة،
وبذلك سيواجه المنتخب التاهيتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية نظيره الإيطالي
في ربع النهائي.
من جهة أخرى ودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم بفوز شرفي على نظيره الأمريكي 5-4 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4، ليرفع رصيده إلى نقطتين ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى،
وسجل أهداف المنتخب مصر حسام باولو "هاتريك" ، وهدفا لكل من، الحسيني طه وأحمد الشحات، فيما جاءت أهداف المنتخب الأمريكي عن طريق كانالي "هدفان" ، وكوليير ونافاس، ليودع البطولة في المركز الأخير وبلا أي رصيد من النقاط.
وتمكنت الأرجنتين من الفوز على إسبانيا 5-4 ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة، لتنهي مشاركتها في المركز الثالث للمجموعة بـ3 نقاط.
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