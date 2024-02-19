نحن والتاريخ

مؤمنة تماماً أن النظر نحو التاريخ وسياقه وأحداثه عندما يتجرد من مختلف العوامل وعندما يتم التوجه نحو- الحدث التاريخي – فإنه سيفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة لاكتشاف الحدث وجوانبه وأسبابه، بمعنى عندما تكون حالة تاريخية متكاملة ولا ضبابية فيها ونضعها في سياقها الزمني الصحيح ونعرف مكانها وأين وقعت فإن هذه الجوانب ستساعدنا على فهم تام دون الحاجة إلى إضافة آراء أو وجهات نظر قد تؤثر على جوهر التاريخ، فيتم خلط الرأي بالحدث، وهذا ما تضج به كتب التاريخ اليوم، وأقصد تحديداً كتب التاريخ، وليست كتب دراسة التاريخ، كتب التاريخ التي أخذت على عاتقها نقل الوقائع والأحداث تجد في الكثير منها مزجاً وخلطاً بين الحدث وبين آراء ووجهات نظر المؤرخ الذي تحول إلى مؤلف، وكأنه يعيد تشكيل التاريخ أو يريد رسم الأحداث وفق هواه حتى تتناسب مع توجهه سواء الديني أو الثقافي أو الاجتماعي، وهذه الحالة لا يمكن أن تخطئها العين فمن السهولة بمكان ملاحظتها خلال تصفح الكثير من الكتب التي تسمى كتباً تاريخية.

ولكن يتبادر سؤال: لماذا تتم محاولات إدخال نصوص تحمل آراء شخصية على الحقيقة التاريخية؟ السبب أن هذه الواقعة التاريخية مريرة أو مفاجئة أو أنه لم يقتنع بجوانبها، فهو يحاول تلميعها وتحسينها لتتناسب مع ميولاته وتوجهاته، وعلى ضوء هذا يمكن القياس، فمحاولة التأثير على التاريخ مستمرة ولن تتوقف ما دام أن هناك عقائد ومبادئ وقيماً تؤثر على البعض من المؤرخين، وبالتالي تؤثر على سلامة منتجهم في التدوين التاريخي.أعتقد أن علم التاريخ لم يجد ما يستحق من الاهتمام والرعاية رغم أنه من أعظم العلوم التي عرفتها البشرية، وقد يسأل أحدكم لماذا من أعظم العلوم؟

والإجابة وبشكل واضح ومباشر، لأن التاريخ هو العلم الذي لا يتوقف عن النمو فهو في استمرار دائم، فجميع ما حدث في الماضي هو معني به، فالأمس هو معني به وقبل ساعة وقبل لحظات هو معني بطريقة أو بأخرى به أيضاً، التاريخ هو ببساطة متناهية حياة البشرية منذ الأزل وحتى هذه اللحظة التي ستتحول إلى تاريخ بعد عُشر من الثانية وأقل، التاريخ معني بك أنت كشخص وبما قدمته وبما أحدثته وبما تفكر به.

عظمة هذا العلم أنه طوال مسيرته امتزج مع البشرية، وقد كان كريماً مع الإنسان، بل يعد واحداً من أعظم العلوم، الذي بواسطته نقلت علوم أخرى للبشرية، ولكم أن تنظروا نحو أي علم كيف بدأ وكيف تطور ومن هي الشخصيات من العلماء التي أثرت فيه ودرسته وعملت وقدمت مبتكرات جديدة، هذا جميعه لم يكن ليتم لولا عملية تسمى التاريخ وكتابته، علماء الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب بل حتى الطيران والفلك، وغيرهم الكثيرون، يثقل كاهلهم دين عظيم مستحق الدفع يسمى التاريخ، كيف وصلتنا المبتكرات والمخترعات؟ وكيف عرفنا النوابغ والعباقرة الذين أثروا البشرية؟

كيف عرفنا بأناس ضحوا بحياتهم من أجل نقل المعرفة والتجارب البشرية؟ إنه التاريخ.. إنه هو الذي يقوم دوماً باختزال جميع العلوم وضمها لردائه الواسع العظيم، وهو من يقف خلف كل هذا الوهج العلمي، وهو من يقف خلف كل هذه الأضواء المعرفية التي تغمر كوكبنا، لولا التاريخ وعملية توثيق التاريخ التي تمت بإنصاف وعدالة وكما هي، لولا هذه المهنية وهذه الدقة العلمية في النقل، نقل روح الاختراع، نقل روح الكشف العلمي، نقل روح العلوم كما سردها علماؤها ومكتشفوها، لولا كل هذا لما تمكنت البشرية من التطور والتقدم، ولكم أن تتخيلوا كيف تمكّن الإنسان منذ فجر الماضي السحيق من نقل تجاربه وكشوفه ولم تكن هناك عملية تسمى التاريخ وتدوين الأحداث؟ ولكم أن تتخيلوا أيضاً لو أن كل مجتمع أو حضارة وضعت يدها على اختراع أو كشف علمي ساهم في تسهيل حياتهم ثم تلاشت هذه الحضارة ومعها انتهى هذا المخترع أو تم طمس هذا الكشف العلمي، فكيف سيكون حالنا اليوم؟

السيناريو المحتم، هو أن كل أمة وكل حضارة ستبدأ من جديد، وهو ما يعني العودة لنقطة الصفر، وهو ما يعني بشكل أدق عدم التطور، لأن من خصائص التطور تواجد لبنات يُرقى ويصعد عليها، وإلا لم يكن ليسمى بتطور، وإنما يسمى بجديد، والجديد يعني البداية، أما التطور فيعني البناء على ما تقدم وترقيته وهكذا تستمر العملية.. البشرية برمتها تدين للتاريخ وعلومه بالشيء الكثير من الفضل لازدهارها وتفوقها وتقدمها.

المؤلف والباحث الكبير قسطنطين زريق، في كتابه القيم الذي حمل عنوان: «نحن والتاريخ» قال: «عسى أن تكون علاقاتنا بالتاريخ علاقة تفاعل إيجابي، وعسى أن نتمكن في هذا الظرف الرهيب من حياتنا من أن نرد على تحديه الضخم الخطير بأصفى ما نمتلك من فكر، وأنفذ ما نقدر عليه من عمل، وأروع ما نحن أهل له من خلق وإبداع، بهذا يؤدي موقفنا التاريخي الحاضر خير معانيه، ويرتفع إلى أسمى ذراه، بهذا نجلّ ونعظم نحن والتاريخ»..

وبالفعل فإننا نحتاج فعلاً إلى التفاعل الإيجابي مع تاريخنا بصفة خاصة والتاريخ البشري بصفة عامة، دون حساسيات أو منغصات، لتبقى دراستنا في التاريخ كخبرات بشرية مفيدة تساعدنا على تجاوز أحداث الحاضر وعقبات المستقبل، وليس لتغذي الكراهية والحروب وكل الصفات المذمومة من العنصرية والاضطهاد والقسوة والظلم، بل ليزيدنا التاريخ انفتاحاً ودعوة نحو السلم والمحبة، لأننا تعلمنا من التاريخ أن العداوات لا منتصر فيها، وعلمنا التاريخ أن الكراهية هي الخطوة الأولى نحو الحروب التي لا ترحم والتي في العادة لا منتصر فيها، فهناك من يموت فيها بجسده وهناك من يموت فيها بروحه، وكلا الخصمين في الحقيقة مات، هذا هو التاريخ الحقيقي، فلا يمكنك أن تقرأ فيه سجله دون أن تعرف حقائق ودون أن تزداد خبرات ومعارف، لذا دوماً تكسب دعوات تنقية وتصفية التاريخ من شوائب الوجاهة والقابلية والتأييد، ليبقى سِفراً نظيفاً من الميولات والمعارك الخاصة والشخصية، ليبقى التاريخ نظيفاً لا يحمل إلا المعرفة التي نحتاجها دون قسوة أو ألم.