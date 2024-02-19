شبَّه الحرب على غزة بالهولوكوست.. إسرائيل تعلن الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إسرائيل الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا شخصاً غير مرغوب فيه، بعد أن شبه العملية العسكرية التي تقوم بها في قطاع غزة بالقتل الجماعي لليهود الذي أمر به الديكتاتور النازي أدولف هتلر.
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي، اليوم الاثنين، إلى النصب التذكاري ياد فاشيم.
وكتب كاتس على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي أن النصب التذكاري للهولوكوست بالقرب من القدس هو "المكان الذي يشهد أكثر من أي شي آخر على ما فعله النازيون وهتلر لليهود، ومن بينهم عائلتي".
وكان الرئيس البرازيلي قد شبه العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، والتي جاءت رداً على هجمات حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، بمحرقة اليهود (الهولوكوست).
وقال لولا خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأحد، إن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف لولا خلال مؤتمر صحفي: "ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة لم يحدث من قبل في أي وقت آخر في التاريخ. بل حدث بالفعل: عندما قرر هتلر قتل اليهود".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمات الرئيس البرازيلي بأنها "مخزية وخطيرة".
وكتب كاتس أن لولا سيظل شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل إلى أن يعتذر ويسحب تصريحاته.
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