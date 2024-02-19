شبَّه الحرب على غزة بالهولوكوست.. إسرائيل تعلن الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه

أعلنت إسرائيل الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا شخصاً غير مرغوب فيه، بعد أن شبه العملية العسكرية التي تقوم بها في قطاع غزة بالقتل الجماعي لليهود الذي أمر به الديكتاتور النازي أدولف هتلر.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي، اليوم الاثنين، إلى النصب التذكاري ياد فاشيم.

وكتب كاتس على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي أن النصب التذكاري للهولوكوست بالقرب من القدس هو "المكان الذي يشهد أكثر من أي شي آخر على ما فعله النازيون وهتلر لليهود، ومن بينهم عائلتي".

وكان الرئيس البرازيلي قد شبه العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، والتي جاءت رداً على هجمات حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، بمحرقة اليهود (الهولوكوست).

وقال لولا خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأحد، إن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف لولا خلال مؤتمر صحفي: "ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة لم يحدث من قبل في أي وقت آخر في التاريخ. بل حدث بالفعل: عندما قرر هتلر قتل اليهود".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمات الرئيس البرازيلي بأنها "مخزية وخطيرة".

وكتب كاتس أن لولا سيظل شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل إلى أن يعتذر ويسحب تصريحاته.

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