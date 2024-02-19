Tuesday, 20 February 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شبَّه الحرب على غزة بالهولوكوست.. إسرائيل تعلن الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب فيه

2/19/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا شخصاً غير مرغوب فيه، بعد أن شبه العملية العسكرية التي تقوم بها في قطاع غزة بالقتل الجماعي لليهود الذي أمر به الديكتاتور النازي أدولف هتلر.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي، اليوم الاثنين، إلى النصب التذكاري ياد فاشيم.

وكتب كاتس على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي أن النصب التذكاري للهولوكوست بالقرب من القدس هو "المكان الذي يشهد أكثر من أي شي آخر على ما فعله النازيون وهتلر لليهود، ومن بينهم عائلتي".

وكان الرئيس البرازيلي قد شبه العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، والتي جاءت رداً على هجمات حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، بمحرقة اليهود (الهولوكوست).

وقال لولا خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأحد، إن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف لولا خلال مؤتمر صحفي: "ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة لم يحدث من قبل في أي وقت آخر في التاريخ. بل حدث بالفعل: عندما قرر هتلر قتل اليهود".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمات الرئيس البرازيلي بأنها "مخزية وخطيرة".

وكتب كاتس أن لولا سيظل شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل إلى أن يعتذر ويسحب تصريحاته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19022024000110011019ID1107871799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث