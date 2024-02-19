نتانياهو يفرض قيوداً على الصلاة في الحرم القدسي خلال رمضان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المقبل وفقاً للظروف الأمنية.

ونددت «حماس»، التي تخوض حرباً مع إسرائيل في غزة، بالقيود المقترحة، داعيةً الفلسطينيين إلى «النفير» اعتراضاً عليها.

ودائماً ما تكون القواعد المتعلقة بدخول المصلين إلى الحرم القدسي مصدراً للتوتر، لا سيما خلال العطلات وشهر رمضان الذي من المنتظر أن يبدأ هذا العام في العاشر من مارس تقريباً.

ورداً على سؤال عن احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى الحرم، قال مكتب نتانياهو: «اتخذ رئيس الوزراء قراراً متوازناً يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون». ولم يقدّم المكتب مزيداً من التفاصيل.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، الذي ينتمي لليمين المتطرف في حكومة نتانياهو الائتلافية، إن كارهي إسرائيل سيستغلون هذا الشهر لإظهار الدعم لقادة حماس والتحريض على العنف، معتبراً أن دخول عشرات الآلاف الحرم القدسي يشكّل تهديداً أمنياً لإسرائيل.

ووصفت حماس القيود المقترحة بأنها «إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني».

ودعت الفلسطينيين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة إلى «رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صَلَف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك».

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