بعد صمته لأيام.. ترامب يعلِّق على وفاة نافالني متجنباً انتقاد الكرملين

(MENAFN
- Al-Bayan)
كسر دونالد ترامب، الاثنين، صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني في بيان تجنّب انتقاد الكرملين فيه، مع اعتباره وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجئ مؤشراً إلى "تدهور" الولايات المتحدة.
وتوفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاماً في سجن قطبي الأسبوع الماضي، ما شكّل صدمة للمعارضة الروسية في المنفى، ودفع كبار المسؤولين الغربيين إلى تحميل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات في موسكو مسؤولية وفاته.
إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر الرئاسية، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، الاثنين، ركّز فيه على ما وصفها أمريكا التي "تتدهور".
وقال على موقعه "تروث سوشيال" إن "الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك بشكل أكبر ما يحدث في بلدنا.. إنه تدهور بطيء وثابت مع سياسيين ومدعين وقضاة فاسدين من اليسار المتطرف يقودوننا نحو الدمار".
كما ندد ترامب بما قال إنها "حدود مفتوحة وانتخابات مزورة وقرارات غير عادلة بشكل صارخ في المحاكم" في الولايات المتحدة التي قال إنها "أمة في حالة تدهور".
ولم يأت المنشور على ذكر الحكومة الروسية أو بوتين.
ورداً على تصريحاته، وصفت منافسته الساعية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي المنشور بأنه "غير متزن" وقالت إن ترامب "يعلن عن نفسه على أنه الضحية".
وجاء في بيان صدر عن حملتها "هل دان بوتين باعتباره المجرم المتوحش كما هو فعلا؟ كلا. هل أشاد بكفاح نافالني الشجاع؟ كلا. هل اعترف بدور بوتين في قتل نافانلي وكثيرين غيره ممن تجرأوا على الوقوف في وجه الديكتاتور الروسي؟ بالطبع لا".
يأتي البيان غداة انتقاد هايلي المتأخرة بفارق كبير عن ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، الرئيس السابق بسبب صمته عن وفاة نافالني، واصفة الأمر بأنه "مقلق" ويمثّل "مشكلة".
أحدث ترامب، أخيراً، صدمة أيضاً في صفوف حلفاء واشنطن الغربيين بعدما قال إنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يفون بالتزاماتهم المالية.
ولطالما أبدى عدد من اليمينيين المتشددين في الولايات المتحدة، بمن فيهم ترامب، إعجابهم ببوتين. وقد وصفه الرئيس السابق مرة بأنه "عبقري" وأكثر مصداقية من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
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