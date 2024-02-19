تستهدف الموظفين والمتعاملين والطلبة.. طرق دبي تنظم فعاليات داخلية في شهر الإمارات للابتكار

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2024)، الذي يعتبر أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين ومحوره الرئيس الابتكارات المؤثرة، حيث يتخلله تنظيم الكثير من الفعاليات التي تتوزع بين جميع إمارات ومناطق الدولة.

أهمية المشاركة



تأتي مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر2024) تماشياً مع القيم المؤسسية التي تحفز الموظفين على تطبيق مفاهيم التنافسية والفكر الابتكاري والسعي للريادة ويتمثل ذلك من خلال المبادرات، التي تطلقها وتنفذها في مجال الابتكار وبالتنسيق مع مختلف إدارات الهيئة، من خلال تنظيم فعاليات تستهدف الموظفين والمتعاملين والطلبة داخل مبنى الهيئة أو عن طريق الموقع الالكتروني بالإضافة للورش التفاعلية.

وتستمر الفعاليات طيلة شهر فبراير، حيث سيتم تنظيمها في مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة بيرمنجهام، وفي المقر الرئيس للهيئة.



مستقبل التنقل



انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على تنمية مهارات الموظفين حول دور الابتكار الحالي، الذي ينعكس على مشاريع الهيئة المتمثلة في مجال التنقل والبنية التحتية ومستقبل التنقل ذاتي القيادة والنقل المستدام، فقد نُظِّمَت مجموعة فعاليات تشمل (جدارية الابتكار)، التي تهدف إلى تشجيع الموظفين للمشاركة عن طريق الرسم والتعبير عن أفكار جديدة ومبدعة تتعلق بوسائل النقل في إمارة دبي.



ومن الفعاليات الجديدة المقدمة للموظفين فعالية (غرفة الخيال)، التي تتيح الفرصة للراغبين بالمشاركة وتقديم آرائهم في تصور تصاميم الطرق والجسور بعد مرور 20 عاماً بالإضافة لوسائل النقل العام والمركبات واختلافها وتطورها عن الوقت الحالي.



حملة الأفكار وورش الابتكار

وعن (حملة الأفكار) التي تستهدف الموظفين وطلبة الجامعات والمتعاملين بالإضافة إلى الشركات الناشئة، ستُنَفَّذُ حملة الأفكار من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، كما سيتم عقد ورش توضح أهمية ترسيخ الابتكار في بيئة العمل وتعزيز مفاهيمه، خصوصاً أن الابتكار يكون ضمن الخدمات المقدمة وفي السياسات والأنظمة المبتكرة والمتجددة التي تساهم في إيجاد الحلول بشكل مستمر.





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