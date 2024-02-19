بلدية دبي: 26 ألف مؤسسة غذائية في الإمارة

كشفت بلدية دبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024» المقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 22 فبراير الجاري، عن وجود أكثر من 26 ألف مؤسسة غذائية في الإمارة.

ونوه سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بدخول 8 ملايين طن أغذية إلى دبي سنوياً عن طريق المنافذ المختلفة في الإمارة، حيث تخضع للرقابة والتفتيش، مؤكداً أن ما يقرب من 90 % من الأغذية والمشروبات التي تدخل دولة الإمارات من خلال إمارة دبي.

وقال الطاهر، إن معرض جلفود يمثل فرصة مهمة لإبراز جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة ودعم تحقيق مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة»، لافتاً إلى أهمية مشاركة البلدية في معرض «جلفود» لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف على الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة، وإنتاج، وتداول، الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى تعريف شركات الأغذية الجديدة بالفرص الاستثمارية في إمارة دبي بحكم موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسلط الطاهر الضوء على «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية» (DM Food Elite)، الذي يهدف إلى تكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير السلامة الغذائية والتغذية، والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والابتكار والرقمنة، تماشياً مع مبادرات الدولة في عام الاستدامة، وضمن جهود البلدية ومحاور عملها الاستراتيجية في بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية، وتجعل من دبي أكثر استدامةً كل يوم.

وتستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في المعرض أبرز خدماتها الرقمية المتكاملة التي تُقدمها لتعزيز قطاع الأغذية في إمارة دبي، من تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، وتمكين المنشآت الغذائية وتجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف على أحدث معايير السلامة والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية.

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