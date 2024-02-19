رئيس البرازيل يستدعي سفير بلاده في إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مقال منشور في صحيفة فويا دي ساو باولو البرازيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد استدعى السفير البرازيلي في وقت سابق لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي، شبه فيها الحرب على حركة
(حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
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