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رئيس البرازيل يستدعي سفير بلاده في إسرائيل

2/19/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر مقال منشور في صحيفة فويا دي ساو باولو البرازيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد استدعى السفير البرازيلي في وقت سابق لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي، شبه فيها الحرب على حركة
(حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

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