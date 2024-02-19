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ميسي: أتمنى العودة إلى الصين قريباً

2/19/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نفى النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي التكهنات المثارة بشأن رفضه خوض مباراة مؤخرا في هونج كونج لأسباب سياسية.

وأكد ميسي في تسجيل فيديو عبر منصة "ويبو" الصينية أن هذا الحديث "غير صحيح مطلقا".

وأشار ميسي إلى أن غيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي في هونج كونج يرجع إلى الإصابة في العضلة الضامة، لكنه شعر بتحسن بعدها بعدة أيام ولهذا شارك في المباراة التي جرت في اليابان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

وشدد ميسي على أنه تربطه علاقة قوية وخاصة بالصين وأنه يتمنى العودة إلى هناك قريبا.

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