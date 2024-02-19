ميسي: أتمنى العودة إلى الصين قريباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفى النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي التكهنات المثارة بشأن رفضه خوض مباراة مؤخرا في هونج كونج لأسباب سياسية.
وأكد ميسي في تسجيل فيديو عبر منصة "ويبو" الصينية أن هذا الحديث "غير صحيح مطلقا".
وأشار ميسي إلى أن غيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي في هونج كونج يرجع إلى الإصابة في العضلة الضامة، لكنه شعر بتحسن بعدها بعدة أيام ولهذا شارك في المباراة التي جرت في اليابان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.
وشدد ميسي على أنه تربطه علاقة قوية وخاصة بالصين وأنه يتمنى العودة إلى هناك قريبا.
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