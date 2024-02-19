الجيش الإسرائيلي: حصلنا على لقطات لرهينة وطفليها تعود إلى يوم اختطافهم ونقلهم إلى غزة



نشر الجيش الإسرائيلي لقطات اليوم الاثنين قال إنها للرهينة الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها في أثناء نقلهم على أيدي مسلحين فلسطينيين إلى غزة، وذلك بعد وقت قصير من اختطاف الأسرة من جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأظهرت لقطات من كاميرا أمنية ما يبدو أنها امرأة شابة ملفوفة بملاءة طويلة فاتحة اللون وتحمل طفلاً على كتفها بساحة أحد المباني قبل نقلهما إلى سيارة.

وقال الجيش إنه حصل على اللقطات قبل بضعة أيام من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضاف أن الصور أظهرت شيري بيباس وكذلك ابنيها أرييل، الذي كان يبلغ من العمر أربعة أعوام وقت اختطافه، وكفير، أصغر الرهائن المحتجزين والذي كان عمره تسعة أشهر في ذلك الوقت.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي "اللقطات تظهر الإرهابيين وهم يلفون شيري وطفليها بملاءة ويحاولون إخفاءهم"، مضيفا أن اللقطات تعود إلى يوم اختطافهم.

وتابع "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، نشعر بالقلق على سلامة شيري وأرييل وكفير"، مشيرا إلى أن الأسرة اختطفتها جماعة تسمى كتائب المجاهدين.

وأصدرت عائلة بيباس بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت العائلة "ندعو بشدة جميع صناع القرار في إسرائيل والعالم المشاركين في المفاوضات: إعادتهم إلى وطنهم على الفور".

وكانت شيري وزوجها ياردن وطفلاهما قد اختطفوا من تجمع نير عوز السكني بالقرب من غزة وهم من بين 134 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.

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