التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والزمالك بالدوري المصري

أهدر لاعبو الإسماعيلي والزمالك الفرص التي أتيحت لهم ليتعادل الفريقان سلبيا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

ويحتل الزمالك، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب جوزيه جوميز، المركز 13 وله 12 نقطة من تسع مباريات متقدما بمركز واحد وبفارق الأهداف عن صاحب الأرض الذي لعب 12 مباراة.

وسدد يوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك في العارضة من مدى قريب بعد 20 دقيقة من اللعب.

وافتقدت تسديدة عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي الدقة لتمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 57.

وكاد البديل سيف الجزيري أن يسجل هدف الفوز للزمالك بضربة رأس قبل عشر دقائق من النهاية لكن الحارس أحمد عادل عبد المنعم حافظ على مرمى صاحب الأرض.

*المقاولون يتجنب الخسارة

عدل المقاولون العرب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه مودرن فيوتشر في وقت سابق اليوم.

وحصد المقاولون العرب النقطة الثامنة بعد 12 مباراة في المركز 16، وهو أولى مراكز الهبوط، ويبتعد عن منطقة الأمان بثلاث نقاط.

ومنح علي زعزع التقدم لصاحب الأرض بعد 12 دقيقة من اللعب قبل أن يتعادل محمد سالم قائد المقاولون في الدقيقة 33.

وأعاد أحمد عاطف التقدم لفيوتشر بعدها بثلاث دقائق.

ونجح جوزيف أوشايا في التعادل مجددا للمقاولون العرب في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ووصل فيوتشر للنقطة 14 من عشر مباريات في المركز 11.

ويتصدر إنبي الدوري وله 23 نقطة من 13 مباراة.



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