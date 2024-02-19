التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والزمالك بالدوري المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهدر لاعبو الإسماعيلي والزمالك الفرص التي أتيحت لهم ليتعادل الفريقان سلبيا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.
ويحتل الزمالك، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب جوزيه جوميز، المركز 13 وله 12 نقطة من تسع مباريات متقدما بمركز واحد وبفارق الأهداف عن صاحب الأرض الذي لعب 12 مباراة.
وسدد يوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك في العارضة من مدى قريب بعد 20 دقيقة من اللعب.
وافتقدت تسديدة عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي الدقة لتمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 57.
وكاد البديل سيف الجزيري أن يسجل هدف الفوز للزمالك بضربة رأس قبل عشر دقائق من النهاية لكن الحارس أحمد عادل عبد المنعم حافظ على مرمى صاحب الأرض.
*المقاولون يتجنب الخسارة
عدل المقاولون العرب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه مودرن فيوتشر في وقت سابق اليوم.
وحصد المقاولون العرب النقطة الثامنة بعد 12 مباراة في المركز 16، وهو أولى مراكز الهبوط، ويبتعد عن منطقة الأمان بثلاث نقاط.
ومنح علي زعزع التقدم لصاحب الأرض بعد 12 دقيقة من اللعب قبل أن يتعادل محمد سالم قائد المقاولون في الدقيقة 33.
وأعاد أحمد عاطف التقدم لفيوتشر بعدها بثلاث دقائق.
ونجح جوزيف أوشايا في التعادل مجددا للمقاولون العرب في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
ووصل فيوتشر للنقطة 14 من عشر مباريات في المركز 11.
ويتصدر إنبي الدوري وله 23 نقطة من 13 مباراة.
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