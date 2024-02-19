اقتصاد إسرائيل يشهد أحد أعمق الانكماشات في تاريخه

شهدت إسرائيل واحدة من أعمق الانكماشات الاقتصادية في تاريخها عندما اندلعت الحرب ضد حركة حماس، حيث أدت الأعمال العدائية إلى شل الأعمال التجارية، وأجبرت الأشخاص على إخلاء منازلهم، ودفعت الجيش إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وكان ذلك أسوأ من كل التقديرات الواردة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للمحللين، الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى تراجع بنسبة 10.5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز