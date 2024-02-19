Tuesday, 20 February 2024 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصاد إسرائيل يشهد أحد أعمق الانكماشات في تاريخه

2/19/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت إسرائيل واحدة من أعمق الانكماشات الاقتصادية في تاريخها عندما اندلعت الحرب ضد حركة حماس، حيث أدت الأعمال العدائية إلى شل الأعمال التجارية، وأجبرت الأشخاص على إخلاء منازلهم، ودفعت الجيش إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وكان ذلك أسوأ من كل التقديرات الواردة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للمحللين، الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى تراجع بنسبة 10.5%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19022024000110011019ID1107871789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث