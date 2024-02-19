اقتصاد إسرائيل يشهد أحد أعمق الانكماشات في تاريخه

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت إسرائيل واحدة من أعمق الانكماشات الاقتصادية في تاريخها عندما اندلعت الحرب ضد حركة حماس، حيث أدت الأعمال العدائية إلى شل الأعمال التجارية، وأجبرت الأشخاص على إخلاء منازلهم، ودفعت الجيش إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.
وكان ذلك أسوأ من كل التقديرات الواردة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للمحللين، الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى تراجع بنسبة 10.5%.
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