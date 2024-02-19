بايدن يعلن أنه ينظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا إثر وفاة نافالني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أنه "ينظر في فرض عقوبات إضافية" على موسكو بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.
وقال بايدن للصحافيين في واشنطن: "هناك عقوبات نفرضها في الأساس، لكننا ننظر في عقوبات إضافية"، علماً أنه سبق أن حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"زمرته" المسؤولية المباشرة عن وفاة نافالني الأسبوع الماضي.
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