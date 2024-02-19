بايدن يعلن أنه ينظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا إثر وفاة نافالني

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أنه "ينظر في فرض عقوبات إضافية" على موسكو بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.

وقال بايدن للصحافيين في واشنطن: "هناك عقوبات نفرضها في الأساس، لكننا ننظر في عقوبات إضافية"، علماً أنه سبق أن حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"زمرته" المسؤولية المباشرة عن وفاة نافالني الأسبوع الماضي.

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