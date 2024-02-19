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بايدن يعلن أنه ينظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا إثر وفاة نافالني

2/19/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أنه "ينظر في فرض عقوبات إضافية" على موسكو بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.

وقال بايدن للصحافيين في واشنطن: "هناك عقوبات نفرضها في الأساس، لكننا ننظر في عقوبات إضافية"، علماً أنه سبق أن حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"زمرته" المسؤولية المباشرة عن وفاة نافالني الأسبوع الماضي.

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