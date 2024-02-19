رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم

فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس الكونغو ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة فرص تنويع الاستثمارات وتحفيزها في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها والتي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

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