البرازيل تطرد السفير الإسرائيلى من أراضيها بسبب غزة

MENAFN - Youm7) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن البرازيل قامت بسحب سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، وطردت السفير الإسرائيلي من البلاد.

وكان قد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تصريحات رئيس البرازيل تحاول المس بالشعب اليهودى وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وأكد نتنياهو أن تصريحات رئيس البرازيل مخزية وخطيرة.

الرئيس البرازيلي دا سيلفا اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقام بتشبيه ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

أكد أيضا أن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ.