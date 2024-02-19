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وزير البترول يبحث مع وفد شركة IFS الكندية الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الأداء

2/19/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Youm7) التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة IFS الكندية المتخصصة في الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الاداء
برئاسة مارك موفات الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس احمد مباشر مساعد رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هدي منصور مدير التحول الرقمي الذكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة SAP
العالمية .



و جرى خلال اللقاء مناقشة مقترح الشركة للتعاون مع قطاع البترول في تطبيق التحول الرقمي من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملية توزيع الوقود من المستودعات الي المحطات وتحسين الظروف التشغيلية لعملية توزيع المنتجات البترولية بما يقلل من استهلاك الوقود في عملية التوزيع
وتكاليف النقل بالشاحنات مع امكانية ربط المنظومة المقترح تطبيقها بنظام ادارة وتخطيط الموارد الاصول ERP بهيئة البترول.












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