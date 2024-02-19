خارجية قطر: تصريحات نتنياهو حول الرهائن محاولة للماطلة وإطالة أمد الحرب

MENAFN - Youm7) قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع.

وأضاف، على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يعرف جيدا بأن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن، وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة.

ورفض

الاتهامات الخاوية التي ساقها نتنياهو حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.

وأكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ونطالبه بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة.



