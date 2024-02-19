وزير النفط العراقى: نستهدف تصدير الغاز لأوروبا وتحقيق الاكتفاء الذاتى

MENAFN - Youm7) قال المهندس حيان عبدالغني نائب رئيس وزراء العراق ووزير النفط، ان العراق لديه خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا، في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال خمس سنوات.



وأضاف الوزير العراقي -اليوم الاثنين خلال مشاركته فى جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة- أنه تم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها.



وأشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتصفير عملية حرق غاز الشعلة في العراق مما يساعد الدولة في مساعيها لتقليل الانبعاثات، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات سيصل العراق إلى صفر في حرق هذا الغاز والاستغلال الكامل له في توليد الطاقة الكهربائية .



وقال الوزير العراقي "استطعنا تحقيق النسب المطلوبة من العراق وفقاً للالتزامات الدولية في اتفاقية باريس"، ولفت إلى نجاح مشروع غاز البصرة NGL بمرحلتيه في إيقاف حرق 400 مليون قدم مكعب غاز وبالتالي تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية.





وأشار عبدالغني إلى المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه مع شركة توتال العالمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و كذلك إيقاف حرق الغاز المصاحب في 5 حقول نفطية والاستفادة منه علاوة علي إنتاج الطاقة المتجددة.