مصادر بمجلس الأمن: التصويت على مشروع قرار بشأن غزة قد يتم هذا الأسبوع

MENAFN - Youm7) كشفت مصادر في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة عن احتمالية قيام المجلس بالتصويت في غضون الأسبوع الجاري على مسودة قرار مقدم من الجزائر حول الحرب في قطاع غزة إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعدًا لانعقاد جلسة التصويت في المجلس الذي بدأ أنشطة الأسبوع الجديد اليوم.



وأكدت المصادر الأممية أن مجلس الأمن قد أدرج بند الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية كبند ثابت على جدول أعمال المجلس وأنشطته اليومية هذا الأسبوع وللأسبوع الرابع على التوالي منذ نشوب الأزمة في السابع من أكتوبر2023، وسيتم مناقشة هذا الملف من خلال أسلوب المناقشات العامة التي تعقبها مناقشات مغلقة في مجلس الأمن وبحضور المسئولين الأمميين المعنيين.



وفي هذا السياق، أعلن مكتب جيلز ميشود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأمن والسلامة أنه من المقرر أن يكون ميشود متحدثًا رئيسيًا في أي اجتماعات حول الصراع في غزة يعقدها المجلس هذا الأسبوع فيما يتعلق بأمن وسلامة أعضاء بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في قطاع غزة في تلك الظروف الصعبة، كذلك سيكون تور وينزلاند المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط ضيفا متحدثًا في جلسات مجلس الأمن المغلقة حول الحرب في غزة هذا الأسبوع على النحو الوارد في أجندة اجتماعات المجلس.