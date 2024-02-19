مصادر بمجلس الأمن: التصويت على مشروع قرار بشأن غزة قد يتم هذا الأسبوع

(MENAFN
- Youm7) كشفت مصادر في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة عن احتمالية قيام المجلس بالتصويت في غضون الأسبوع الجاري على مسودة قرار مقدم من الجزائر حول الحرب في قطاع غزة إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعدًا لانعقاد جلسة التصويت في المجلس الذي بدأ أنشطة الأسبوع الجديد اليوم.
وأكدت المصادر الأممية أن مجلس الأمن قد أدرج بند الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية كبند ثابت على جدول أعمال المجلس وأنشطته اليومية هذا الأسبوع وللأسبوع الرابع على التوالي منذ نشوب الأزمة في السابع من أكتوبر2023، وسيتم مناقشة هذا الملف من خلال أسلوب المناقشات العامة التي تعقبها مناقشات مغلقة في مجلس الأمن وبحضور المسئولين الأمميين المعنيين.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب جيلز ميشود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأمن والسلامة أنه من المقرر أن يكون ميشود متحدثًا رئيسيًا في أي اجتماعات حول الصراع في غزة يعقدها المجلس هذا الأسبوع فيما يتعلق بأمن وسلامة أعضاء بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في قطاع غزة في تلك الظروف الصعبة، كذلك سيكون تور وينزلاند المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط ضيفا متحدثًا في جلسات مجلس الأمن المغلقة حول الحرب في غزة هذا الأسبوع على النحو الوارد في أجندة اجتماعات المجلس.
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