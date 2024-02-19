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المجلس الوطني الفلسطينى: منع المصلين من الوصول للأقصى في رمضان جزء من الحرب

2/19/2024 2:37:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قرار الاحتلال منع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، جزء من الحرب الشاملة التي تشنها هذه الحكومة العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإكمال لحرب الإبادة والتهجير وحصار المقدسات، وانتهاك لجميع القوانين التي تحمي حرية وحق العبادة.


وأضاف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أن تقييد دخول فلسطينيي أراضي عام 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، هو إمعان في الإجرام الحاقد والحرب الدينية التي تقودها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، ودليل على نية الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.


ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي لهذا القرار الإجرامي، ومقاومة عنصرية وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.


وحذر المجلس من أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمر دون مُحاسبة، وستبقى القدس والأقصى خطًا أحمر وقبلة الأمة الإسلامية وعنوان نضالها.







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