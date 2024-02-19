وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد المستشفيات

MENAFN - Youm7) قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد المستشفيات أمام أعين ومسمع العالم، ونتيجة للقصف والاستهداف والحصار والاقتحام خرج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة.



وأضافت الكيلة - في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في رام الله - أنه "بعد 136 يومًا من العدوان وحرب الإبادة ضد كل شيء في قطاع غزة، لا يوجد أي مكان آمن، حتى في المشافي والمراكز الطبية، وشبح الموت يلاحق المرضى والجرحى والنازحين إليها".



واستعرضت الكيلة، أحدث الإحصائيات حول، استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأكثر من 7850 منهم من النساء، وأكثر من12,400 من الأطفال، وإصابة 69 ألف آخرين، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.



وأشارت إلى أن التقديرات تؤكد أن أكثر من 8 آلاف شخص مفقودون تحت الأنقاض، ولا حصر ولا يمكن الحصول على أرقام دقيقة عن المفقودين بسبب القصف والاستهداف المستمر.



وأكدت على استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على مجمع مستشفى ناصر، وقبل أيام قليلة، تم نقل مئات المرضى والموظفين إلى مبنى داخل المجمع الطبي، حيث كانوا يفتقرون إلى الغذاء والماء وحليب الأطفال، كما توقفت مولدات المستشفى، ما عرّض حياة ستة مرضى موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خداج للخطر، كما أن المستشفى تعرض للقصف، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد غير محدد من طاقم أطباء بلا حدود، وأن أحد موظفيه في عداد المفقودين.



وأشارت إلى أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، وتوقف الأكسجين عن المرضى الأمر الذي أدى إلى استشهاد 8 مرضى حتى اللحظة، والعدد مرشح للازدياد في ظل وجود حالات حرجة وهي لا تتلقى العلاج المطلوب نتيجة توقف المستشفى عن تقديم الخدمات الطبية.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة وهو الآن عبارة عن ثكنة عسكرية، حيث قام جنود الاحتلال باحتجاز الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وتجريدهم من ثيابهم، واعتقال 70 من الكوادر الطبية ومن ضمنهم طبيب العناية المركزة الذي كان يشرف على الحالات الحرجة، وتم اقتيادهم الى جهة مجهولة في جريمة جديدة تضاف الى جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية والمرضى والجرحى والنازحين المدنيين، حيث لم يتبق سوى 25 كادرًا طبيًا في مستشفى ناصر، وهم الآن تحت الحصار الى جانب كل من في مجمع ناصر الطبي.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى من مجمع ناصر، ممن لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج وتم وضعهم على أسرة للجيش ونقلهم في شاحنات واقتيادهم الى جهة غير معلومة وهذا إجرام بحق المرضى.



وأكدت أن أركان جريمة جيش الاحتلال في مجمع ناصر الطبي مكتملة، حيث شهد ولادة 3 سيدات من بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة، وأن مياه الصرف الصحي تغمر اقسام الطوارئ في مجمع ناصر الطبي.



ولفتت الكيلة إلى أن "مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يعاني من نقص خطير في الأكسجين نتيجة الاستهداف والقصف الذي شمل استهداف غرفتين في الطابق الرابع أدى إلى أضرار كبيرة اخرجته عن الخدمة، واستهداف غرفة الصيانة التابعة للمستشفى أدى إلى أضرار كبيرة أيضا، واطلاق النار من حين الى آخر في ساحات المستشفى المحاصر من دبابات الاحتلال".





وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي، وطالبت المنظمات الدولية للتدخل للإفراج عنهم فورًا.





وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الطاقم الطبي في معظم المرافق الصحية والمستشفيات بشكل عام، الى جانب تزايد نقص في الأدوية والإمدادات الطبية، مثل أدوية التخدير والمضادات الحيوية والسوائل الوريدية وأدوية الألم والأنسولين والدم ومنتجات الدم، كما ان المعدات الطبية المعتمدة على الكهرباء مثل أجهزة المراقبة، وأجهزة التنفس الصناعي، والحاضنات، وأجهزة الأشعة السينية والأشعة المقطعية، وأجهزة التحليل، وأجهزة التخدير توقفت عن العمل، وهذا سبب آخر في خروج المستشفيات عن الخدمة.





وكشفت الوزيرة في أحدث الإحصائيات، عن ولادة حوالي 20 ألف طفل في ظل الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية على غزة خلال 136 يومًا منذ السابع من اكتوبر، وأن هناك نحو 52 ألف امرأة حامل، بواقع 183 حالة ولادة يوميًا.





وعن وضع الأطفال في قطاع غزة، لفتت الوزيرة إلى أن الوضع الصحي لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم حرج للغاية، إلى جانب التحديات التي تهدد حياتهم مثل النزوح القسري، ونقص الرعاية الطبية، ونقص اللقاحات، إضافة إلى ذلك فإن الظروف القاسية بالفعل تتفاقم بسبب المجاعة، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة، وسوء ظروف الصرف الصحي، وانعدام السلامة.





وبينت أن الصحة العقلية والنفسية للأطفال تأثرت بشكل مقلق وخطير، حيث تظهر عليهم علامات مثل القلق المتزايد والمستمر، وفقدان الشهية، واضطرابات النوم، والذعر الناجم عن أصوات القنابل، وأن الإحصائيات التي وثقتها منظمة اليونيسيف قبل بداية العدوان الإسرائيلي تشير إلى أن أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي.





وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان والتنفيذ العاجل والفوري للقوانين الإنسانية الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية والمدنيين، وكذلك العمل الفوري وغير المشروط لزيادة إدخال شاحنات الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة، والمساعدة في إجلاء الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، ووقف التهجير القسري للمدنيين، وتوفير الدعم العاجل لعمليات البحث والإنقاذ.





