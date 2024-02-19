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وزارة الصحة تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثانية للعاملين بالمديريات

2/19/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت وزارة الصحة والسكان ، فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة لوزير الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 3 دفعات، وتم تنظيمه على مدار يومين، مشيراً إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن أهم الحيل وطرق الخداع التي تستخدم لاختراق الأجهزة الذكية والحسابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تجنبها، إضافةً إلى إجراءات تأمين الصفحات الرسمية لمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حمايتها من الاختراق.



وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما على أعمال الرصد الإعلامي، وتحليل بيئة المعلومات، والتمييز بين المعلومات الخاطئة والمضللة، وكيفية التعامل معها، والرد على الشائعات، وتطرق التدريب الثاني إلى تخطيط الحملات الإعلامية وأنواع التخطيط الإعلامي وعناصره وأساليبه.



وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الثانية من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بـ17 محافظة، شملت جنوب سيناء، وشمال سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسكندرية، البحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، والمنيا، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين لكلٍّ من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للصحة النفسية ومعهد التغذية، وفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.



وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إجراء التدريب وفقاً لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيراً إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.












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