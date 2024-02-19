الجيزة تفتتح المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بالعمرانية خلال أيام.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) تفتتح محافظة الجيزة المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بمنطقة العمرانية خلال أيام، ليتيح ولمدة شهر كامل كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، على أن يتم افتتاح المعارض الفرعية الأخرى تباعًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.وأشار محافظ الجيزة، إلى اتخاذ المحافظة عددًا من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه تم ضخ حوالى 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معارض "أهلًا رمضان" تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم

وأشار محافظ الجيزة أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع

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