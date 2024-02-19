الجيزة تفتتح المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بالعمرانية خلال أيام.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تفتتح محافظة الجيزة المعرض الرئيسى لأهلا رمضان بمنطقة العمرانية خلال أيام، ليتيح ولمدة شهر كامل كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، على أن يتم افتتاح المعارض الفرعية الأخرى تباعًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.
وأشار محافظ الجيزة، إلى اتخاذ المحافظة عددًا من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه تم ضخ حوالى 15 ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معارض "أهلًا رمضان" تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم
.
وأشار محافظ الجيزة أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.
ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع
.
MENAFN19022024000132011024ID1107871743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.