وزير التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة رسخت دور الدولة في القرى

MENAFN - Youm7) استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلي ، اليوم وفداً من البنك الدولى برئاسة السيدة مسكيرم برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة ويضم كل من فيديريكا رانجيري، قائدة برنامج التنمية المستدامة وجون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية وزيشان كريم، أخصائي حضري أول و مجد زهران، أخصائي التنمية الحضرية وسمر عادل، أخصائية التنمية الحضرية وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولى.

وفى بداية اللقاء رحب اللواء هشام آمنة ببعثة البنك الدولى برئاسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقوم حالياً بزيارة إلى مصر، مقدماً الشكر على الدعم المستمر من البنك الدولي لوزارة التنمية المحلية في دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية وعلى رأسهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة مجموعة من النجاحات وعلى رأسها توفير البنية التحتية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق عدد من أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات.. إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة وتم اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة لبدء العمل بها بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي 2024/2025 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. وتعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية.وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد لعب دوراً كبيراً في تعزيز تنافسية المحافظات، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.كما شدد وزير التنمية المحلية على العلاقة الجيدة التي تربط الحكومة المصرية والقيادة السياسية مع البنك الدولي حيث تنظر إليه الحكومة على أنه شريك مهم في جهود التنمية التي تقوم الدولة المصرية وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تخدم جميع المواطنين في مختلف المحافظات المصرية.وأشار "آمنة " إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد مبادرة فريدة من نوعها يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية وقدمت الكثير للمواطن في قري الريف خلال تنفيذ المرحلة الأولى لها وحققت رضا للمواطنين بجميع القرى، مشيراً إلى أن " حياة كريمة" رسخت تواجد الدولة بجوار المواطنين في مختلف القرى وتحسين مستوي الخدمات والمعيشة لهم .وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الدورالذى يلعبه القطاع الخاص المصرى في عملية التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، والدعم الذى يقدمه الرئيس السيسى للقطاع الخاص وتشجيعه وتقديم كل التيسيرات اللازمة له وحل أي مشكلات بما يساهم في قيادة القطاع الخاص مع الحكومة لقاطرة التنمية في مصر.كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مبادرة المدن المستدامة والتي تقع على رأس أولويات وزارة التنمية المحلية ونتطلع إلى استكمال ما بدأته الوزارة مع البنك الدول من مراحل المبادرة في ضوء الانتهاء من أطلس المدن المصرية، معرباً عن تطلعه إلى وضع خطط المرونة المناخية لمحافظة الأقصر أسوة بما تم في محافظة الإسكندرية.ومن جانبها، أعربت مسكيرم برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي علي اعتزازها بالتعاون المستمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعتبر برنامج التنمية المحلية بصعيد أحد أهم البرامج التي تقع ضمن التعاون الجاري بين البنك الدولي والحكومة المصرية ويعتبره البنك الدولي نموذجاً ملهماً لتمكين الإدارة المحلية وتحسين مستوي تقديم الخدمات علي المستوي المحلي.وأضافت المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشهد تقدماً ملحوظاً منذ البعثة الأخيرة للبنك الدولي، وهو ما يؤكد على التزام وجدية الحكومة المصرية في تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية ومواءمة هذه السياسات مع المستوي المركزي، كما أعربت علي تطلع البنك الدولي إلي تعميق التعاون مع الحكومة المصرية للبناء علي ما تم إنجازه على المستوى المحلي والتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنمية وتطوير الريف المصري لتحقيق الأهداف المرجوة من إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية ضمن الجهود الرامية لتحقيق اللامركزية وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن برنامج تنمية الصعيد حقق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية فيما يخص تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية بمحافظتي قنا وسوهاج وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص وتحقيق رضا المواطنين، لافتاً إلى إنه بعد تلك النجاحات وجه رئيس الجمهورية بتعميم الإصلاحات التي وضعها البرنامج في قنا وسوهاج على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا الي انه يتم التركيز حالياً علي ترسيخ هذه الإصلاحات من خلال عدة محاور على رأسها نقل الخبرات وبناء القدرات للقطاعات داخل الوزارات المعنية وللعاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية لضمان التبني الكامل للمنهجيات التي أرساها البرنامج واستدامة الاليات التي أنتجها البرنامج.كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على أن الحكومة المصرية تعمل علي سد الفجوات التنموية من خلال تعزيز التكامل بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما أسفر عنه تقدماً ملحوظاً نحو تحسين مستوي خدمات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المتأخرة تنموياً ومما يعد تهيئة للبيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.وفي نهاية اللقاء، شدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا ضمان استدامة المشروعات التي نفذت على أرض المحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً علي تطلع الوزارة إلى استمرار دعم البنك الدولي للحكومة المصرية في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية في جميع المحافظات المصرية.