اعتدال الطقس.. متى يبدأ فصل الربيع وما عدد أيامه وساعاته؟

(MENAFN
- Youm7) حوالى ما يقرب من شهر بات يفصلنا على انتهاء
فصل الشتاء
وبداية فصل الربيع، وذلك بعدما بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية
الجمعة 22 ديسمبر ويستمر الفصل قرابة 3 أشهر وبذلك يتبقى ما يقرب من شهر تقريبا على الاعتدال الربيعى وبداية فصل الربيع.
الاعتدال الربيعى
وعن موعد الاعتدال الربيعي، فبعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).
وفى هذا اليوم يتساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.
تفاصيل فصول السنة
وعن تفاصيل فصول السنة 2024، فيبدأ فصل الربيع يبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة ، أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وفصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.
MENAFN19022024000132011024ID1107871741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.