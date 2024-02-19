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اعتدال الطقس.. متى يبدأ فصل الربيع وما عدد أيامه وساعاته؟

2/19/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Youm7) حوالى ما يقرب من شهر بات يفصلنا على انتهاء
فصل الشتاء
وبداية فصل الربيع، وذلك بعدما بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية
الجمعة 22 ديسمبر ويستمر الفصل قرابة 3 أشهر وبذلك يتبقى ما يقرب من شهر تقريبا على الاعتدال الربيعى وبداية فصل الربيع.

الاعتدال الربيعى
وعن موعد الاعتدال الربيعي، فبعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).
وفى هذا اليوم يتساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.

تفاصيل فصول السنة
وعن تفاصيل فصول السنة 2024، فيبدأ فصل الربيع يبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة ، أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وفصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.





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