لعنة غزة تضرب اقتصاد إسرائيل.. انكماش يصل إلى 19.4%

MENAFN - Youm7) قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل اليوم الاثنين إن انكماشا كبيرًا طرأ على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة ؛ ليسجل في الربع الأخير من العام الماضي نموًا سلبيًا بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.



وتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما ارتفع الاستهلاك الحكومي 88%، وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42% وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.1%، بينما معدل النمو للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.2%.



وجاءت المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من المستوى(A1) إلى المستوى (A2) ، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.



وأشارت "موديز" في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية" قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ ​​والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، جراء الحرب في غزة أو بسبب توسّع محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله.



ويوم الثلاثاء الماضي خفّضت "موديز" تصنيفها الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وهي: "هبوعليم"، "ليئومي"، "ديسكونت"، "مزراحي" و"هَبنليئِومي".

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مُسيسًا .. قائلا : "إنه لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، ولا أساس لها من الصحة".



وتشهد إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الحرب على قطاع غزة ، وحاول وزير الاقتصاد نير بركات التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكُبرى لتجمد رفع أسعار منتجاتها لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.



