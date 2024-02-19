مفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري إلى 7ر2 %

(MENAFN
- Youm7) تتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي تراجع مستويات التضخم فى دول منطقة التعامل باليورو بنسبة تقترب من النصف خلال العام الجارى عنها فى العام السابق لتصل الى 2.7 % ، و كان التضخم فى منطقة التعامل الاوروبية باليورو قد سجل 5.4% فى العام 2023 .
وقالت كريستين لاجارد رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبى ، إنها تتوقع أن يتراجع مستوى التضخم العام في الاتحاد إلى 2 % خلال العام الجارى وهو ما يعطى امكانية كبيرة لخفض اسعار الفائدة ، وكان البنك المركزى الاوروبى قد رفع فى ابريل الماضى الفائدة المصرفية الى اعلى مستوياتها ( 4 % ) .
تجدر الاشارة إلى أن البيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الأوروبي " يورستات " تكشف عن وجود تفاوت بالغ الحدة فى مستويات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي اذ تتراوح نسبة التضخم ما بين 10 % فى حدودها الدنيا فى دول كألمانيا و فرنسا و تصل فى حدودها القصوى الى 60 % و كذلك الى 70 % فى دول مثل ايطاليا و اسبانيا على الترتيب
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