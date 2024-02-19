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مفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري إلى 7ر2 %

2/19/2024 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) تتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي تراجع مستويات التضخم فى دول منطقة التعامل باليورو بنسبة تقترب من النصف خلال العام الجارى عنها فى العام السابق لتصل الى 2.7 % ، و كان التضخم فى منطقة التعامل الاوروبية باليورو قد سجل 5.4% فى العام 2023 .


وقالت كريستين لاجارد رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبى ، إنها تتوقع أن يتراجع مستوى التضخم العام في الاتحاد إلى 2 % خلال العام الجارى وهو ما يعطى امكانية كبيرة لخفض اسعار الفائدة ، وكان البنك المركزى الاوروبى قد رفع فى ابريل الماضى الفائدة المصرفية الى اعلى مستوياتها ( 4 % ) .


تجدر الاشارة إلى أن البيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الأوروبي " يورستات " تكشف عن وجود تفاوت بالغ الحدة فى مستويات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي اذ تتراوح نسبة التضخم ما بين 10 % فى حدودها الدنيا فى دول كألمانيا و فرنسا و تصل فى حدودها القصوى الى 60 % و كذلك الى 70 % فى دول مثل ايطاليا و اسبانيا على الترتيب








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