مفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري إلى 7ر2 %

MENAFN - Youm7) تتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي تراجع مستويات التضخم فى دول منطقة التعامل باليورو بنسبة تقترب من النصف خلال العام الجارى عنها فى العام السابق لتصل الى 2.7 % ، و كان التضخم فى منطقة التعامل الاوروبية باليورو قد سجل 5.4% فى العام 2023 .



وقالت كريستين لاجارد رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبى ، إنها تتوقع أن يتراجع مستوى التضخم العام في الاتحاد إلى 2 % خلال العام الجارى وهو ما يعطى امكانية كبيرة لخفض اسعار الفائدة ، وكان البنك المركزى الاوروبى قد رفع فى ابريل الماضى الفائدة المصرفية الى اعلى مستوياتها ( 4 % ) .



تجدر الاشارة إلى أن البيانات الصادرة عن مركز احصاءات الاتحاد الأوروبي " يورستات " تكشف عن وجود تفاوت بالغ الحدة فى مستويات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي اذ تتراوح نسبة التضخم ما بين 10 % فى حدودها الدنيا فى دول كألمانيا و فرنسا و تصل فى حدودها القصوى الى 60 % و كذلك الى 70 % فى دول مثل ايطاليا و اسبانيا على الترتيب



