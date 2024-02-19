أورسولا فون دير لاين تطلق حملتها لولاية ثانية فى رئاسة المفوضية الأوروبية

(MENAFN
- Youm7) تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، الاثنين، بزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وتحسين القدرة التنافسية للأعمال والسياسات الخضراء في الكتلة، في وقت تبدأ حملتها لولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وشغلت فون دير لاين منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، قبل توليها رئاسة المفوضية الأوروبية في 2019، وقادت فون دير لاين الاتحاد خلال جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهي الفترة التي شهدت إجراء "إصلاحات شاملة"، في مجالات الصحة والاقتصاد والسياسة، بما في ذلك سياسات الطاقة والأمن للكتلة.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات ترشيحها لولاية جديدة إن "(فون دير لاين) تحظى بدعم الدول الأعضاء". ومن شأن فوزها بالمنصب، منحها 5 سنوات إضافية على رأس المفوضية الأوروبية.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أنه من المقرر أن ترشيح فون دير لاين (65 عاماً) من قبل حزبها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني) بعد اجتماع لقيادته في برلين الاثنين.
ويجب أن تحصل فون دير لاين على دعم حزبين وطنيين آخرين، من المرجح أن يكونا "حزب الديمقراطية الجديدة" في اليونان و"الحزب المدني" في بولندا.
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