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أورسولا فون دير لاين تطلق حملتها لولاية ثانية فى رئاسة المفوضية الأوروبية

2/19/2024 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، الاثنين، بزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وتحسين القدرة التنافسية للأعمال والسياسات الخضراء في الكتلة، في وقت تبدأ حملتها لولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".



وشغلت فون دير لاين منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، قبل توليها رئاسة المفوضية الأوروبية في 2019، وقادت فون دير لاين الاتحاد خلال جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهي الفترة التي شهدت إجراء "إصلاحات شاملة"، في مجالات الصحة والاقتصاد والسياسة، بما في ذلك سياسات الطاقة والأمن للكتلة.



وقال أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات ترشيحها لولاية جديدة إن "(فون دير لاين) تحظى بدعم الدول الأعضاء". ومن شأن فوزها بالمنصب، منحها 5 سنوات إضافية على رأس المفوضية الأوروبية.



وأوضح مسؤولون أوروبيون أنه من المقرر أن ترشيح فون دير لاين (65 عاماً) من قبل حزبها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني) بعد اجتماع لقيادته في برلين الاثنين.



ويجب أن تحصل فون دير لاين على دعم حزبين وطنيين آخرين، من المرجح أن يكونا "حزب الديمقراطية الجديدة" في اليونان و"الحزب المدني" في بولندا.














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