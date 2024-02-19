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زلزال بقوة 5.5 درجة يهز شمال غرب كشمير

2/19/2024 2:37:20 PM
(MENAFN- Youm7)

قال مركز الأبحاث الألماني
لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هز منطقة شمال غرب كشمير في
باكستان، الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقال صحافي من رويترز إن السكان شعروا بهزات أرضية على بعد 152 كيلومتراً شمالي سريناجار في الشطر الهندي من كشمير.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.










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