زلزال بقوة 5.5 درجة يهز شمال غرب كشمير

(MENAFN
- Youm7)
قال مركز الأبحاث الألماني
لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة هز منطقة شمال غرب كشمير في
باكستان، الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وقال صحافي من رويترز إن السكان شعروا بهزات أرضية على بعد 152 كيلومتراً شمالي سريناجار في الشطر الهندي من كشمير.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.
MENAFN19022024000132011024ID1107871737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.