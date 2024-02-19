جماعة مسلحة يونانية تعلن مسئوليتها عن إرسال طرد مفخخ لقاضية

MENAFN - Youm7) أعلنت جماعة مسلحة يونانية غير معروفة من قبل تطلق على نفسها اسم "الرد المسلح" مسئوليتها عن محاولة شن هجوم تفجيري الأسبوع الماضي مستهدفة قاضية بارزة شمالي البلاد عن طريق إرسال طرد مفخخ.



وفي بيان نقلت عنه صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أفادت الجماعة بأنها تقف وراء الهجوم واتهمت القضاة بإصدار أحكام "غير إنسانية". ورغم المحاولة الفاشلة، حذرت المجموعة من أن "رصاصتنا ستصيب الهدف، ولن تستهدف المسؤولين القضائيين فقط".



كان خبراء المفرقعات قد تمكنوا الأسبوع الماضي من إبطال مفعول طرد مفخخ كان قد أرسل إلى محكمة في مدينة سالونيك شمالي البلاد وكان موجها إلى قاضية بارزة.