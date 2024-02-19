جماعة مسلحة يونانية تعلن مسئوليتها عن إرسال طرد مفخخ لقاضية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت جماعة مسلحة يونانية غير معروفة من قبل تطلق على نفسها اسم "الرد المسلح" مسئوليتها عن محاولة شن هجوم تفجيري الأسبوع الماضي مستهدفة قاضية بارزة شمالي البلاد عن طريق إرسال طرد مفخخ.
وفي بيان نقلت عنه صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أفادت الجماعة بأنها تقف وراء الهجوم واتهمت القضاة بإصدار أحكام "غير إنسانية". ورغم المحاولة الفاشلة، حذرت المجموعة من أن "رصاصتنا ستصيب الهدف، ولن تستهدف المسؤولين القضائيين فقط".
كان خبراء المفرقعات قد تمكنوا الأسبوع الماضي من إبطال مفعول طرد مفخخ كان قد أرسل إلى محكمة في مدينة سالونيك شمالي البلاد وكان موجها إلى قاضية بارزة.
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