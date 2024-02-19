قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات

MENAFN - Youm7) حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في 3، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.

سيطر الإسماعيلى على الدقائق الأولى وحاول الوصول لمرمى محمد صبحى فى أكثر من فرصة عن طريق نادر فرج وعبد الرحمن مجدى، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد زيزو أن يسجل هدف التقدم من كرة مباغتة تصدى لها الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

فى الدقيقة 20 سدد يوسف أوباما كرة خطيرة ارتطمت فى العارضة، بعدها استمر الزمالك فى السيطرة على الكرة، وتلقى محمد شحاتة البطاقة الصفراء بعد الاحتكاك بحاتم سكر فى الدقيقة 27.

فى الدقيقة 36 أجرى جوزيه جوميز أول تبديل بخروج محمد شحاته ونزول سيف الدين الجزيرى، وفى الدقيقة 52 تعرض إبراهيما نداى للإصابة، ليدفع جوزيه جوميز بمصطفى الزنارى بدلاً من.

فى الدقيقة 72 خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا ودخل ناصر ماهر بدلاً منه، وجاء أول تبديل لإيهاب جلال بدخول عبد الرحمن الدح، ويخرج إريك ترواوري.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي، خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، حاتم سكر، عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري.





احمد مصطفي زيزو





التحام علي الكره





الزمالك والاسماعيلي (2)





الزمالك والاسماعيلي (3)





الزمالك والاسماعيلي





الزمالك والدراويش





المدير الفني الجديد للزمالك





المدير الفني للزمالك





تحيه للمديرين الفنين





تعادل الزمالك والاسماعيلي (1)





تعادل الزمالك والاسماعيلي (2)





تعادل الزمالك والاسماعيلي (3)





تعادل الزمالك والاسماعيلي (4)





تعادل الزمالك والاسماعيلي (5)





جمهور الاسماعيلي





جمهور الزمالك





جمهور نادي الاسماعيلي





جوميز





زيزو





صراع بالرأس ع الكره





صراع ع الكرة





لاعبي الزمالك





مباراة الزمالك والاسماعيلي





محاولة مراوغة



