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الإسماعيلى يكرم جهاز المنتخب ويمنحه تيشيرت الدراويش.. صور

2/19/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Youm7) حرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضر مباراة الإسماعيلى والزمالك، المقامة على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.



وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادة حسام وابراهيم حسن لمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.



وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التواجد فى مقصورة استاد الإسماعيلية خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أمام الإسماعيلي في مسابقة دوري nile.



يأتي تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك باستاد الإسماعيلية لمؤازرة ودعم الفريق خلال المباراة المهمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.



وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".



ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي، خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، حاتم سكر، عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري.



ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.



ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.












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