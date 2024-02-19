Monday, 19 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيراميدز يطير إلى الكونغو الأربعاء لمواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

2/19/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Youm7) تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز القاهرة في طريقها إلى الكونغو ظهر الأربعاء، تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.



ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر السبت المقبل على نادي مازيمبي باستاد مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.



ويؤدي الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة صباح الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، يعلن بعدها المدير الفني القائمة المختارة للسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لنقل البعثة مباشرة إلى لوممباشي لخوض اللقاء الهام.












MENAFN19022024000132011024ID1107871733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث