حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لمقر نادى الزمالك ، وتعادل فيوتشر مع المقاولون العرب 2 / 2 بالدورى.

قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات

حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

دقيقة حداد ومقعد شاغر بـ"الورود" للعامرى فاروق فى زيارة الأهلى للزمالك

زار

مجلس إدارة النادي الأهلي ، اليوم الإثنين، نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب.

مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء

حرص

مجلس إدارة النادي الأهلي

على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة

نادي الزمالك

لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

الأهلي يعلن جاهزية وسام أبو علي وبيرسي تاو وكوكا لمواجهة ميديا الغاني

انتظمبيرسي تاولاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. كما انتظم وسام أبو علي فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء برنامجه التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

منتخب الكرة الشاطئية يختتم مبارياته فى كأس العالم بالفوز على أمريكا

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على منتخب أمريكا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4 . سجل أهداف الفراعنة حسام باولو هاتريك،أحمد الشحات والحسينى طه، وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.

اتحاد الكرة يتسلم الرخص التدريبية A من الكاف لـ25 مدربًا.. صور

تسلم اتحاد الكرة الرخص التدريبية A التي حصل عليها 25 مدربا فى مصر خلال الفترة الماضية، فى ضوء تلبية شروط الكاف، وكان فى مقدمتهم وائل رياض مدرب منتخب الشباب، ومصطفى لطفي مدرب منتخب الشاطئية، ووليد سليمان نجم الأهلي السابق.

التعادل 2 / 2 يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى الدورى

تعادل فريقا مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الـ13 بالدورى.

خالد بيبو يطمئن على برنامج تأهيل الشناوي فى الأهلى

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه علي هامش مران اليوم.المصري يعلن غياب 8 لاعبين عن مباراة بلدية المحلة غداًتأكد غياب ثمانية لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب.



