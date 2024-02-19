عبد الرحمن مجدى يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والزمالك

(MENAFN
- Youm7) حصد عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والزمالك، التى انتهت بالتعادل السلبى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى Nile.
حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.
بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.
ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في 3، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.
سيطر الإسماعيلى على الدقائق الأولى وحاول الوصول لمرمى محمد صبحى فى أكثر من فرصة عن طريق نادر فرج وعبد الرحمن مجدى، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد زيزو يسجل هدف التقدم من كرة مباغتة تصدى لها الحارس أحمد عادل عبد المنعم.
وفى الدقيقة 20 سدد يوسف أوباما كرة خطيرة ارتطمت فى العارضة، بعدها استمر الزمالك فى السيطرة على الكرة، وتلقى محمد شحاتة البطاقة الصفراء بعد الاحتكاك بحاتم سكر فى الدقيقة 27.
وفى الدقيقة 36 أجرى جوزيه جوميز أول تبديل بخروج محمد شحاته ونزول سيف الدين الجزيرى، وفى الدقيقة 52 تعرض إبراهيما نداى للإصابة، ليدفع جوزيه جوميز بمصطفى الزنارى بدلاً من.
وفى الدقيقة 72 خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا ودخل ناصر ماهر بدلاً منه، وجاء أول تبديل لإيهاب جلال بدخول عبد الرحمن الدح، ويخرج إريك تراوري.
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