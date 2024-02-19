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بدء اعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية

2/19/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين اعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع الذي تعقده وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة وبمشاركة ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية يهدف الى تعزيز الوعي العربي حول أهمية المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات التقليدية والسلع ذات منشأ جغرافي معين والتي من شأنها الحفاظ على المعارف التقليدية.
وشددت على أهمية المؤشرات الجغرافية كونها أداة للتسويق والنمو الاقتصادي مشيرة الى أن الاجتماع الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على تعزيز الوعي بحماية العلامات التجارية التي تعزز من حماية الأصول الجغرافية للمنتجات عالية الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.
وبدورها أكدت الوزير المفوض مدير إدارة الشؤون القانونية (رئيس وحدة الملكية الفكرية والتنافسية) الدكتورة مها بخيت في كلمة الجامعة أن اختيار موضوع المؤشرات الجغرافية جاء باعتباره أحد أهم مجالات الملكية الفكرية التى تحتاج الى المزيد من الاهتمام بتسليط الضوء عليها خاصة في المنطقة العربية التي تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية الفريدة والصناعات التقليدية.
وقالت بخيت إن "العديد من الدول العربية تولي اهتماما بحماية المؤشرات الجغرافية كونها أداة لتنمية وترقية الاقتصادات المحلية ودورها الحيوى في حماية الصناعات التقليدية القائمة على المنتجات والثروات الطبيعية وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في الاسواق العالمية".
وأشارت الى دور المؤشرات الجغرافية في تعزيز السياحة وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية في بعض البلدان لاسيما أن السياحة لها علاقة بمأكولات ومشروبات ومنتجات محددة تتميز بها هذه البلدان.
وأوضحت بخيت انه وبالرغم من الجهود المبذولة من الدول العربية لزيادة الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي "الا اننا في حاجة الى المزيد من تعزيز الجهود ونشر الوعي بالمؤشرات الجغرافية في منطقتنا العربية لحماية ثرواتها الطبيعية لأجيال قادمة".
وذكرت أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية اهتمت بالمؤشرات الجغرافية من خلال اطلاق القوانين والمعاهدات المعنية ومن أبرزها اتفاق (لشبونة) بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها لعام 1958.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدة موضوعات من أهمها آليات استخدام أدوات المؤشرات الجغرافية للترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية الشهيرة عالية الجودة والمرتبطة بالمنشأ من خلال حماية العلامات التجارية.
وسيبحث المشاركون الاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن توفير الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية ومن أهمها نظام (لشبونة) لتسمية المنشأ والأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية اضافة الى استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول العربية.(النهاية)

م ف م / م ن م




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