بدء اعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين اعمال الاجتماع العربي حول الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع الذي تعقده وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة وبمشاركة ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية يهدف الى تعزيز الوعي العربي حول أهمية المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات التقليدية والسلع ذات منشأ جغرافي معين والتي من شأنها الحفاظ على المعارف التقليدية.
وشددت على أهمية المؤشرات الجغرافية كونها أداة للتسويق والنمو الاقتصادي مشيرة الى أن الاجتماع الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على تعزيز الوعي بحماية العلامات التجارية التي تعزز من حماية الأصول الجغرافية للمنتجات عالية الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.
وبدورها أكدت الوزير المفوض مدير إدارة الشؤون القانونية (رئيس وحدة الملكية الفكرية والتنافسية) الدكتورة مها بخيت في كلمة الجامعة أن اختيار موضوع المؤشرات الجغرافية جاء باعتباره أحد أهم مجالات الملكية الفكرية التى تحتاج الى المزيد من الاهتمام بتسليط الضوء عليها خاصة في المنطقة العربية التي تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية الفريدة والصناعات التقليدية.
وقالت بخيت إن "العديد من الدول العربية تولي اهتماما بحماية المؤشرات الجغرافية كونها أداة لتنمية وترقية الاقتصادات المحلية ودورها الحيوى في حماية الصناعات التقليدية القائمة على المنتجات والثروات الطبيعية وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في الاسواق العالمية".
وأشارت الى دور المؤشرات الجغرافية في تعزيز السياحة وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية في بعض البلدان لاسيما أن السياحة لها علاقة بمأكولات ومشروبات ومنتجات محددة تتميز بها هذه البلدان.
وأوضحت بخيت انه وبالرغم من الجهود المبذولة من الدول العربية لزيادة الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي "الا اننا في حاجة الى المزيد من تعزيز الجهود ونشر الوعي بالمؤشرات الجغرافية في منطقتنا العربية لحماية ثرواتها الطبيعية لأجيال قادمة".
وذكرت أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية اهتمت بالمؤشرات الجغرافية من خلال اطلاق القوانين والمعاهدات المعنية ومن أبرزها اتفاق (لشبونة) بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها لعام 1958.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدة موضوعات من أهمها آليات استخدام أدوات المؤشرات الجغرافية للترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية الشهيرة عالية الجودة والمرتبطة بالمنشأ من خلال حماية العلامات التجارية.
وسيبحث المشاركون الاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن توفير الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية ومن أهمها نظام (لشبونة) لتسمية المنشأ والأثر الاجتماعي والاقتصادي لحماية المؤشرات الجغرافية اضافة الى استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول العربية.(النهاية)
م ف م / م ن م
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