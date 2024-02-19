Monday, 19 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس المصري: تيسير عمل الشركات العالمية في مجال الطاقة لتحويل مصر لمركز اقليمي لانتاجها

2/19/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الأهمية التي توليها بلاده لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالي النفط والغاز التي تتسق مع جهودها لتحولها الى مركز اقليمي لانتاج وتداول الطاقة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم) موراي أوشينكلوس على هامش أعمال مؤتمر (ايجبس 2024) الذي بدأت اعماله بالقاهرة اليوم.
وأشاد الرئيس السيسي بالنشاط المميز لشركة (بريتيش بيتروليوم) وحجم استثماراتها المتنامي في بلاده ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول.
وأثنى على جهود الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات مشيرا إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على الصحة العامة.
واعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر سعيا لتعظيم الاستفادة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه كشف الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم) موراي أوشينكلوس عن ضخ الشركة لاستثمارات جديدة بمصر في انشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة باستثمارات تصل الى 5ر1 مليار دولار مع امكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى خمس مليارات دولار.
وأعرب عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (بريتيش بيتروليوم) على مدار عشرات الأعوام مشيدا بنهج مصر المتوازن لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالا لإمكاناتها في هذا المجال.
وقال أوشينكلوس أن شركة (بريتيش بيتروليوم) تضع مصر كأولوية في مجال الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي ودعم مساعيها لتصدير الفائض من الطاقة.(النهاية)

ا س م / ش م ع



MENAFN19022024000071011013ID1107871729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث