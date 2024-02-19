الرئيس المصري: تيسير عمل الشركات العالمية في مجال الطاقة لتحويل مصر لمركز اقليمي لانتاجها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الأهمية التي توليها بلاده لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالي النفط والغاز التي تتسق مع جهودها لتحولها الى مركز اقليمي لانتاج وتداول الطاقة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم) موراي أوشينكلوس على هامش أعمال مؤتمر (ايجبس 2024) الذي بدأت اعماله بالقاهرة اليوم.
وأشاد الرئيس السيسي بالنشاط المميز لشركة (بريتيش بيتروليوم) وحجم استثماراتها المتنامي في بلاده ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول.
وأثنى على جهود الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات مشيرا إلى اتساق وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على الصحة العامة.
واعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر سعيا لتعظيم الاستفادة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه كشف الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بيتروليوم) موراي أوشينكلوس عن ضخ الشركة لاستثمارات جديدة بمصر في انشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة باستثمارات تصل الى 5ر1 مليار دولار مع امكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى خمس مليارات دولار.
وأعرب عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (بريتيش بيتروليوم) على مدار عشرات الأعوام مشيدا بنهج مصر المتوازن لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالا لإمكاناتها في هذا المجال.
وقال أوشينكلوس أن شركة (بريتيش بيتروليوم) تضع مصر كأولوية في مجال الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي ودعم مساعيها لتصدير الفائض من الطاقة.(النهاية)
ا س م / ش م ع
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