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انطلاق معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) في دبي بمشاركة كويتية واقليمية وعالمية

2/19/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 19 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) المتخصص في صناعة الأغذية والمشروبات بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كويتية واقليمية ودولية واسعة من الشركات لاستعراض منتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق العالمي.
وقال مسؤول أول تطوير أعمال في اتحاد الصناعات الكويتية غانم الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في المعرض بنسخته ال29 إن "المعرض يمثل منصة مثالية لشركات الأغذية لبناء شراكات وتوسيع شبكاتها الدولية".
وأضاف أن "المعرض يوفر فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم الأغذية والمشروبات ومتابعة التطورات الصناعية والتقنية في هذا القطاع المهم" معربا عن أمله بوجود أكبر وأكثر فاعلية للشركات الكويتية في المعارض القادمة.
وأوضح الغانم أن "مشاركة الاتحاد في المعرض تعتبر تأكيدا لدوره في دعم القطاع الغذائي بالكويت نظرا لكونه من أضخم المعارض السنوية في مجال الصناعات الغذائية على مستوى الخليج والعالم".
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد ل(كونا) إن "هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز تواجدنا العالمي ولتعريف الجمهور الدولي بمنتجاتنا المتنوعة اذ يعد المعرض من ضمن أبرز المعارض الغذائية على مستوى العالم".
وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع المشاركين من جميع أنحاء العالم مما يساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
وأكد الزايد أن الشركة تضع جودة منتجاتها واحتياجات عملائها في مقدمة أولوياتها وهي ملتزمة بالابتكار وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات السوق فضلا عن مواكبة آخر التطورات المتعلقة بالغذاء.
وأوضح أن الشركة ستستمر بتطوير وتنفيذ رؤيتها ومهمتها بأحدث المعايير والمقاييس العالمية.
من جهته قال الممثل القانوني لشركة (أمريكانا) الغذائية محمد العازمي ل(كونا) إن "مشاركتنا في المعرض هذا العام متميزة وتختلف عن المشاركات السابقة اذ نحتفل اليوم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الشركة في دولة الكويت".
وأكد العازمي حرص الشركة بتعريف زوار المعرض بمنتجاتها الرائدة بالاسواق الخليجية والوطن العربي ومراحل تطورها وجودتها مشيرا إلى أن مصانع (أمريكانا) عربية 100 في المئة ومصنعة عبر مصانع في دولة الكويت والسعودية والإمارات ومصر.
من جانبه أكد قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارت الشمالية السفير علي الذايدي ل(كونا) حرص القنصلية على دعم وتعزيز مشاركة الشركات الكويتية في المعارض الغذائية الدولية بهدف تعزيز صورة المنتجات الكويتية وتعزيز التبادل التجاري في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور الشركات الوطنية المشاركة منها شركتا المطاحن الكويتية و(أمريكانا) الغذائية كويتية المنشأ وغيرها في وضع علامة بارزة لها على مدى السنوات الماضية وتوسيع نشاطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على المساهمة الأساسية في توفير الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الكويت والمنطقة.
وأعرب عن سعادته بحضور حفل شركة (أمريكانا) بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها خلال افتتاح المعرض.
ويستضيف معرض (جلفود 2024) الذي تستمر فعالياته حتى 23 فبراير الحالي أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم وهو يعد أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
يذكر أن دورة المعرض العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.(النهاية)

س خ م / م خ




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