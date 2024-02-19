انطلاق معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) في دبي بمشاركة كويتية واقليمية وعالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 19 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) المتخصص في صناعة الأغذية والمشروبات بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة كويتية واقليمية ودولية واسعة من الشركات لاستعراض منتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق العالمي.
وقال مسؤول أول تطوير أعمال في اتحاد الصناعات الكويتية غانم الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في المعرض بنسخته ال29 إن "المعرض يمثل منصة مثالية لشركات الأغذية لبناء شراكات وتوسيع شبكاتها الدولية".
وأضاف أن "المعرض يوفر فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم الأغذية والمشروبات ومتابعة التطورات الصناعية والتقنية في هذا القطاع المهم" معربا عن أمله بوجود أكبر وأكثر فاعلية للشركات الكويتية في المعارض القادمة.
وأوضح الغانم أن "مشاركة الاتحاد في المعرض تعتبر تأكيدا لدوره في دعم القطاع الغذائي بالكويت نظرا لكونه من أضخم المعارض السنوية في مجال الصناعات الغذائية على مستوى الخليج والعالم".
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد ل(كونا) إن "هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز تواجدنا العالمي ولتعريف الجمهور الدولي بمنتجاتنا المتنوعة اذ يعد المعرض من ضمن أبرز المعارض الغذائية على مستوى العالم".
وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع المشاركين من جميع أنحاء العالم مما يساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
وأكد الزايد أن الشركة تضع جودة منتجاتها واحتياجات عملائها في مقدمة أولوياتها وهي ملتزمة بالابتكار وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات السوق فضلا عن مواكبة آخر التطورات المتعلقة بالغذاء.
وأوضح أن الشركة ستستمر بتطوير وتنفيذ رؤيتها ومهمتها بأحدث المعايير والمقاييس العالمية.
من جهته قال الممثل القانوني لشركة (أمريكانا) الغذائية محمد العازمي ل(كونا) إن "مشاركتنا في المعرض هذا العام متميزة وتختلف عن المشاركات السابقة اذ نحتفل اليوم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الشركة في دولة الكويت".
وأكد العازمي حرص الشركة بتعريف زوار المعرض بمنتجاتها الرائدة بالاسواق الخليجية والوطن العربي ومراحل تطورها وجودتها مشيرا إلى أن مصانع (أمريكانا) عربية 100 في المئة ومصنعة عبر مصانع في دولة الكويت والسعودية والإمارات ومصر.
من جانبه أكد قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارت الشمالية السفير علي الذايدي ل(كونا) حرص القنصلية على دعم وتعزيز مشاركة الشركات الكويتية في المعارض الغذائية الدولية بهدف تعزيز صورة المنتجات الكويتية وتعزيز التبادل التجاري في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور الشركات الوطنية المشاركة منها شركتا المطاحن الكويتية و(أمريكانا) الغذائية كويتية المنشأ وغيرها في وضع علامة بارزة لها على مدى السنوات الماضية وتوسيع نشاطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على المساهمة الأساسية في توفير الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الكويت والمنطقة.
وأعرب عن سعادته بحضور حفل شركة (أمريكانا) بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها خلال افتتاح المعرض.
ويستضيف معرض (جلفود 2024) الذي تستمر فعالياته حتى 23 فبراير الحالي أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم وهو يعد أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
يذكر أن دورة المعرض العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.(النهاية)
س خ م / م خ
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