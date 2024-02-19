Monday, 19 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية فلسطين يثمن مواقف الكويت المشرفة المؤيدة للقضية الفلسطينية

2/19/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لاهاي - 19 - 2 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين عاليا مواقف دولة الكويت "المشرفة" المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره حفل سفارة دولة الكويت لدى هولندا بالذكرى ال 63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير إن "دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مميز ويتفوق على كل أشكال الدعوم بحكم ما يربط القيادتين الكويتية والفلسطينية والشعبين الشقيقين من علاقات قوية وتاريخية".
وأضاف أن "المواقف المشرفة التي عبرت عنها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر عقود طويلة لدعم القضية الفلسطينية تبعث على الفخر .. ونحن فخورون دائما بالعلاقة المميزة التي تربطنا بها".
وذكر المالكي الذي يزور لاهاي لحضور جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية "نحن مستفيدون من الدعم العربي الذي نحصل عليه باستمرار وهو أمر متوقع وطبيعي".
من جانبه رفع سفير دولة الكويت لدى هولندا علي الظفيري في تصريح ل (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الكويتية والشعب الكويتي كافة بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.
وأعرب عن تمنياته أن يعيد هذه المناسبات على دولة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.
وقال إن "الكويت تحتفل اليوم في ظل عهد جديد مع تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد مقاليد الحكم.. ونرجو أن تشهد الكويت في المرحلة المقبلة المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء".
وأشاد السفير الكويتي بالعلاقات "المميزة" التي تربط الكويت وهولندا معربا عن الأمل في أن تشهد مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة.
وقال "اليوم نحن نحتفل بالذكرى ال 60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي انشئت عام 1964 " مؤكدا أن مسيرة العلاقات "مفعمة" بالعديد من الانجازات.
وقال إن البلدين الصديقين حريصان على الدفع بهذه العلاقة إلى مستويات أرحب والبناء على كل ما تم تحقيقه من انجازات في مسيرة العلاقات الثنائية.
وحضر حفل السفارة الكويتية إلى جانب الوزير الفلسطيني واعضاء السفارة عدد من الشخصيات الهولندية الرسمية ورجال الاعمال والسفراء العرب والاجانب وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية في لاهاي. (النهاية) ح ت ص / م ن م

MENAFN19022024000071011013ID1107871727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث