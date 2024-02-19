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وزير خارجية فلسطين: جلسات الاستماع في لاهاي تاريخية وانتظرناها طويلا

2/19/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حاتم الصكلي (لقاء)
لاهاي - 19 - 2 (كونا) -- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حاليا في لاهاي للنظر في شرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تعد "تاريخية" وينتظرها الفلسطينيون على مدار 75 عاما.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن جلسات الاستماع بداية مهمة لكي تتم الاجابة عن اسئلة مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي القائم للتأكيد على أن هذا الاحتلال غير قانوني والزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة والعالم أجمع بالتعاطي مع قرار محكمة العدل الدولية والبناء عليه.
وقال المالكي إن جلسات اليوم ليست مرتبطة تحديدا بقطاع غزة موضحا أن ما يرتبط في غزة يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا.
وأوضح "أن ما حدث اليوم هو مرافعة شفوية تقدمت بها دولة فلسطين بناء على قرار اتخذ من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة لتحديد طبيعة الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل حول طبيعة النظام الذي قام به الكيان الصهيوني بالاراضي المحتلة وما هي الواجبات المناطة بالدول الأعضاء أمام مثل هذا الواقع".
وقال إن "دولة فلسطين تعد أولى الدول التي تقدمت بهذه المرافعة .. وسوف تلحقها 53 دولة وثلاث منظمات دولية في الايام المقبلة".
وقال "نحن نعتقد أن ما تقدمنا به اليوم يعد خطوة مهمة انتظرها الشعب الفلسطيني طويلا .. ونحن سعداء بأن نرى هذا الكم الكبير من الدول المناصرة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تقف معنا اليوم وتؤازرنا وتترافع معنا لتحقيق العدالة حتى وإن كانت عدالة نسبية". (النهاية)

ح ت ص / م ن م




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