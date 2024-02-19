وزير خارجية فلسطين: جلسات الاستماع في لاهاي تاريخية وانتظرناها طويلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من حاتم الصكلي (لقاء)
لاهاي - 19 - 2 (كونا) -- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حاليا في لاهاي للنظر في شرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تعد "تاريخية" وينتظرها الفلسطينيون على مدار 75 عاما.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن جلسات الاستماع بداية مهمة لكي تتم الاجابة عن اسئلة مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي القائم للتأكيد على أن هذا الاحتلال غير قانوني والزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة والعالم أجمع بالتعاطي مع قرار محكمة العدل الدولية والبناء عليه.
وقال المالكي إن جلسات اليوم ليست مرتبطة تحديدا بقطاع غزة موضحا أن ما يرتبط في غزة يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا.
وأوضح "أن ما حدث اليوم هو مرافعة شفوية تقدمت بها دولة فلسطين بناء على قرار اتخذ من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة لتحديد طبيعة الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل حول طبيعة النظام الذي قام به الكيان الصهيوني بالاراضي المحتلة وما هي الواجبات المناطة بالدول الأعضاء أمام مثل هذا الواقع".
وقال إن "دولة فلسطين تعد أولى الدول التي تقدمت بهذه المرافعة .. وسوف تلحقها 53 دولة وثلاث منظمات دولية في الايام المقبلة".
وقال "نحن نعتقد أن ما تقدمنا به اليوم يعد خطوة مهمة انتظرها الشعب الفلسطيني طويلا .. ونحن سعداء بأن نرى هذا الكم الكبير من الدول المناصرة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تقف معنا اليوم وتؤازرنا وتترافع معنا لتحقيق العدالة حتى وإن كانت عدالة نسبية". (النهاية)
ح ت ص / م ن م
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